Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş oldukları sosyal yardım modellerinden biri olan evde bakımı maaşının, nisan ayı ödemelerinin hesaplara geçmeye başladığını duyurdu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Sosyal devlet olma sorumluluklarının bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti, bakanlığın sunmuş olduğu karşılıksız ödemeler ile ihtiyaç sahiplerinin bütçelerine destek olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda ilgili bakanlık tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan evde bakım maaşı, nisan ayı ödemelerini hesaplara aktarmaya başlamıştır. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile birlikte ödemelerin 20 Nisan tarihine kadar 81 ilde yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı duyurulmuştur.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım maaşı, aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yardım, çeşitli sebeplerden ötürü işgücünü yitirmiş olan ve hastalıkları nedeni ile evde bakım görmek zorunda olan kişilere ulaştırılmaktadır.

Yeni yılın başında açıklanan asgari ücret zammı ve 2021 enflasyon verileri ışığında zamlanmış olan evde bakım maaşı, 2 bin 354 TL olarak hesaplara aktarılmaktadır. Bu ücret geçen sene bin 798 TL olarak hesaplara geçiyordu.

Nisan Ayı Evde Bakım Parası Yatan İller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını duyurarak, şimdiye kadar ödemesi tamamlanmış olan illeri şu şekilde açıkladı:

Tekirdağ, Kayseri, Sakarya, Düzce, Batman, Adana, Samsun, Bursa, Çorum, Mersin, Manisa, Gaziantep, Uşak, Niğde, Bilecik, Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Konya, Balıkesir, Kırıkkale, Ankara, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Aksaray, Çanakkale, Hatay, Afyon, Ordu, Osmaniye, Bolu, Kırşehir, Tokat.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, ilgili durumlarını belli eden evraklar aracılığı ile Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekmektedir.