Türkiye'de artan enflasyon vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Nisan Ayı Elektrik Faturası Desteği Başladı! Elektrik Faturası Desteği Nereden, Nasıl Alınır 2022?

Türkiye'de artan enflasyon vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. 2021 yılı son çeyreğinde faizlerin düşürülmesi ile birlikte dolar, tarihin en yüksek seviyelerini görürken yaşanan gelişmeler sonrasında ise Ocak 2022 ayı ile birlikte enflasyon arttı. Türkiye'de asgari ücret artışının yaşanması ile birlikte birçok alanda zamlar gelmeye devam ederken Nisan 19 itibari ile her geçen yeni değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Ocak 2022 ile birlikte geçen seneye göre %150 oranında zamlanan elektrik ise vatandaşın cebini yakmaya devam etmekte. Önceki senelere oranla 2,5 kat daha yüksek elektrik faturası ödeyen vatandaşlar faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. Devlet ise bu noktada vatandaşa destek ödemeleri başlattı. Elektrik faturası desteği kapsamında vatandaşların faturalarının belirli bir bölümü PTT tarafından vatandaşlara ödeniyor. Elektrik faturası desteği nasıl alınır, işte detaylar..

ELEKTRİK FATURASI DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Elektrik faturası destek ödemelerinden 3294 ve 2202 sayılı kanun gereği düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan vatandaşlar faydalanabilecek.

İhtiyaç sahibi hanelere yapılan elektrik destek ödemeleri ile birlikte vatandaşların faturalarını ödeyebilmelerine yardımcı olunuyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR 2022?

Aylık olarak yapılan ödemeler ile 1.01.2022 tarihinden itibaren 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanıyor.

ELEKTRİK FATURASI DESTEK ÖDEME BAŞVURU 2022

Türkiye'de artan elektrik faturalarının destek ödemeleri 1 Ocak itibari ile başladı. Buna göre ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan vatandaşların, herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri gerekiyor.

Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

ELEKTRİK FATURASI DESTEK ÖDEMELERİNDEN FAYDALANABİLECEK KİŞİLER

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanan Kişiler

(Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK)

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY)

Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ)

Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY)

Çoklu Doğum Yardım Programı

Kronik Hastalık Yardım Programı

Engelli Aylıkları

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.