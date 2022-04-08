Vatandaşların nakit desteği çağrılarına cevap veren bankalar, ihtiyaç kredisi hizmetlerinde nisan ayı güncellemesine gittiklerini duyurdular. İşte bankaların söz konusu hizmetleri için belirlemiş oldukları faiz oranlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni bir ayın gelmesi ile birlikte hizmet güncellemesine giden bankalar, nakde sıkışan vatandaşlara daha yeterli bir hizmet sunabilmek adına faiz oranlarını düzenlediklerini duyurdular. Peki en uygun faizli banka hangisi? 5 TL’lik krediye ne kadar taksit ödenir?

En Uygun Kredi Hangi Bankada?

Gündelik ihtiyaçlarını bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile gidermek isteyen vatandaşlar için özel bir hizmet geliştirmeye devam eden Enpara, şubesi olmamasından kaynaklı olarak diğer bankalara göre daha yüksek seviyede olan kar oranını, müşterilerine dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Yeni dönemde eli nakde sıkışan vatandaşlara uygun faiz oranı karşılığında sunacağı ihtiyaç kredisi hizmeti ile destek olacağını duyuran banka, ilgili hizmetinin üst limitini 120 bin TL, azami vade sayısını 36 ay ve ortalama faiz oranını yüzde 1,66 olarak belirledi. Bu veriler ışığında bankadan 5 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşlar için aylık taksit tutarı, 195,91 TL olarak hesaplandı.

Diğer Bankaların İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Gündelik hayatta satın alınan ürünlere ve diğer hizmetlere çeşitli faktörler çerçevesinde yansıyan yüksek oranlı zamlara karşın, vatandaşlara ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile destek olmak isteyen bankalar, nisan ayı faiz oranlarını güncellediklerini duyurdular. Bankaların güncel faiz oranları ve 5 bin TL’lik hizmetleri karşılığında hesapladıkları aylık taksit tutarları şu şekilde duyuruldu:

ING Bank: Yüzde 2,59 faiz oranı- 232,72 TL taksit tutarı

Denizbank: Yüzde 1,94 faiz oranı- 206,65 TL taksit tutarı

Garanti BBVA: Yüzde 2,45 faiz oranı- 226,97 TL taksit tutarı

TEB: Yüzde 1,67 faiz oranı- 196,39 TL taksit tutarı

QNB Finansbank: Yüzde 1,79 faiz oranı- 200,86 TL taksit tutarı

Türkiye İş Bankası: Yüzde 1,95 faiz oranı- 207,03 TL taksit tutarı

Yapı Kredi Bankası: Yüzde 2,94 faiz oranı- 247,41 TL taksit tutarı

Akbank: Yüzde 2,11 faiz oranı- 213,31 taksit tutarı

Katılım Bankalarının İhtiyaç Finansmanı Kar Payı Oranları

Faiz uygulamadıkları gerekçesi ile vatandaşlar tarafından sıklık ile tercih edilen banka türlerinden olan katılım bankaları, ihtiyaç finansmanı hizmetleri için kâr payı oranlarını şu şekilde belirledi: