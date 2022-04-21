Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen olumsuz gelişmelerden sonra fahiş fiyatlardan satışa sunulan araç modelleri, kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Bu noktada devreye giren otomotiv devleri, 0 faizli nisan ayı kampanyaları açıkladı. İşte otomotiv firmalarının nisan ayı kampanyalarına ilişkin ayrıntılar…

2021 yılın son aylarında döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. İkinci el araç modellerinin ve sıfır kilometre araç modellerinin fahiş fiyatlardan satışa sunulması, kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Ek olarak yeni dönemde otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizinin ortaya çıkması da araç fiyatlarına ek etti.

Otomotiv sektöründe gözlenen tüm bu olumsuz gelişmeler, vatandaşların araç sahibi olmaları için biriktirdikleri tutarların yetmemesine ve sonuç olarak vatandaşların destek arayışı içerisine girmelerine yol açtı. Bu esnada nisan ayı araç kampanyalarını yayınlayan otomotiv firmaları, birçok araç modeli için sıfır faizli kredi hizmetinden yararlanılabileceğini duyurdu.

Opel Nisan Ayı Araç Kampanyaları

Alman Opel, yeni dönemde araç sahibi olmak isteyen ancak birikimi bu isteğini gerçekleştirmeye yetmeyen vatandaşlar için nisan ayı kampanyalarını açıkladı. Pek çok araç modeli için 12 ay vade ve sıfır faiz oranı karşılığında kredi hizmeti sunacağını bildiren Opel, ilgili kampanyaya dahil olan araç modellerini ve kredi üst limitlerini şu şekilde belirledi:

Yeni Vivaro Cargo: 100 bin TL

Yeni Vivaro City Van: 100 bin TL

Zafira Life: 100 bin TL

Combo Cargo: 100 bin TL

Combo Life: 100 bin TL

Insignia: 200 bin TL

Mokka: 100 bin TL

Crossland: 100 bin TL

Citroen Nisan Ayı Araç Kampanyaları

Fransa’nın otomotiv devi olarak nitelendirilen Citroen, nisan ayı kredi kampanyasına dahil olan araç modellerini ve 12 vade, sıfır faiz karlılığında kullanılabilecek olan kredi tutarlarını şu şekilde belirledi:

Citroen C3: 40 bin TL

Citroen C3 SUV Aircross: 60 bin TL

Citroen C4: 60 bin TL

Citroen Berlingo Kombi: 90 bin TL

Honda’dan Özel Teklif!

Nisan ayı araç kampanyalarını yayınlayan firmalardan biri olan Honda, Honda Civic ECO Premium modeli için 130 bin TL üst limitli, yüzde 0 faiz oranlı ve 15 ay vadeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.