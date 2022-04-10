Yani sisteme geçildiği andan itibaren ilkokul ve liselerde geçerli olmak üzere, iki tatilin haricinde ara tatiller de yürürlüğe girmişti. Dönemin belli aralıklarında yapılan bu ara tatillerin tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki Nisan ayındaki ara tatil ne zaman bitecek?

Eskiden sadece yaz tatili ve yarıyıl tatilleri dönem aralıklarında yapılmaktaydı. Fakat yeni sisteme geçiş yapıldığı andan itibaren, liseler ve ilkokullar için tatil sayıları arttı. Senelerdir yılın belli dönemlerinde başlayan tatillerin haricinde iki yeni tatil dönemi de eklenince, tarihlerde karışıklık ortaya çıktı. Veliler ve öğrenciler bu ara tatillerin ne zaman olacağı konusunda internette sık sık araştırma yaptı. Peki Nisan ayı ara tatiline zaman başladı?

Yılın iki farklı zaman diliminde olan ara tatillerin tarihleri açıklanmıştı. Dönemin başlangıcından yarıyıl tatiline kadar olan süreçte bir ara tatil yapılırken, yarıyıl tatilinden dönem sonuna kadar ikinci ara tatil yapılması kararı verildi. Tatil günlerini merak eden eğitimci, öğrenci ve veliler ise internette bu konu ile ilgili araştırma yaptı. Peki çok konuşulan ve merak edilen ara tatillerin tarihleri ne zaman?

Ara Tatiller Ne Zaman Yapılacak?

Geçtiğimiz iki sene boyunca uzaktan eğitim ile öğrenim hayatına devam eden öğrenciler, bu sene yüz yüze eğitime başladı. Bu süreç esnasında öğretim şeklinin yanı sıra tarihlerde de pek çok değişiklik yaşandı. Yüz yüze eğitime kesin geçilme kararı verildikten sonra, eğitime başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. Pandemi sürecinde başlayan ara tatil dönemleri ise öğrenciler için farklı bir sürecin başlangıcı haline geldi. Peki ara tatiller ve dönem başlangıçları hangi tarihlerde olacak?

Ara Tatil Tarihleri

İlk eğitime başlangıç tarihi, 6 Eylül 2021 oldu. Eğitim sürecine başlandıktan sonra yarıyıl tarihine kadar bir ara tatil verilmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle de ilk ara tatil 15 Kasım 2021 tarihinde yapıldı. Ara tatillerin uzunluğu ise diğer iki tatillerden farklı oldu. İlk ara tatil 1 hafta sürerek eğitime geri devam edildi. Bunun üzerine eskiden beri devam eden yarıyıl tatiline kadar eğitim süreci devam etti ve 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yarıyıl tatiline girildi. 4 Şubatta başlayan 2. Öğrenim döneminden sonra hangi tarihte ara tatil yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2. ara tatil ne zaman başladı ve ne zaman bitecek?

Ara Tatil Ne Zaman Bitecek?

8 Nisan 2022 tarihinde başlayan ara tatilin 17 Nisan 2022 tarihinde biteceği MEB tarafından açıklandı.