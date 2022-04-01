Geçtiğimiz günlerde temel ihtiyaç ürünlerine gelen KDV indirimleriyle birlikte tuvalet kağıtlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. ŞOK, BİM, A101 ve Migros zincir marketlerinde tuvalet kağıtları kaç TL oldu? İşte fiyat listesi...

Geçtiğimiz günlerde temel ihtiyaç ürünlerine gelen KDV indirimleriyle birlikte tuvalet kağıtlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. ŞOK, BİM, A101 ve Migros zincir marketlerinde tuvalet kağıtları kaç TL oldu? İşte fiyat listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında bazı açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalara göre düzenlenen KDV oranları, farklı sektörlere göre değişim gösteriyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV tutarı %18'den %8 olarak değiştirilerek böylelikle sabun, dezenfektan, tuvalet kağıdı, bebek bezi, şampuan ve deterjan gibi ürünlere indirim gelmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gelişmelerle birlikte KDV indirimleri bugün market raflarına yansımıştı. Marketler Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilerek KDV indirimini raflara yansıtmayan zincir marketlere büyük cezalar yansıtılacak. İşte zincir marketlerdeki tuvalet kağıdı fiyatları..

Nisan 2022 A101 Tuvalet Kağıdı Fiyatları

Selpak Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 8'li - 46,40 TL

Selpak Parfümlü 8 'li Tuvalet Kağıdı - 40,00 TL

Selpak Hijyen 3 Katlı 16'lı Tuvalet Kağıdı - 40,95 TL

Mistral Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı - 33,40 TL

Gözden kaçırmayın Açıklanan KDV İndirimleri Bugün Market Raflarına Yansıyacak! Birçok Üründe Fiyat Düşüşü Bekleniyor

Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı 12'li - 31,95 TL

Solo Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li - 51,20 TL

Nisan 2022 ŞOK Tuvalet Kağıdı Fiyatları

Confort 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'li - 33,40 TL

Beyaz Güvercin Tuvalet Kağıdı 16'li - 40,10 TL

Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 8li - 18,00 TL

Solo Tuvalet Kağıdı 8'li (25 TL üzeri alışverişte)- 18,00 TL

Familia Aile Ekonomisi Kağıt Havlu 6'lı (25 TL üzeri alışverişte) - 21,00 TL

Nisan 2022 MİGROS Tuvalet Kağıdı Fiyatları

Solo Tuvalet Kağıdı 32'li - 79,43 TL

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li - 120,35 TL

Selpak Tuvalet Kağıdı 16'Lı - 91,43 TL

Familia Plus Bambu Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı - 109,60 TL

Familia Plus Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı 3 Katlı - 69,78 TL

Papia Tuvalet Kağıdı 16'lı 3 Katlı - 91,43 TL

Papia Tuvalet Kağıdı 32'lı 3 Katlı - 120,35 TL

Sofia Tuvalet Kağıdı 32'li - 118,89 TL

Sofıa Tuvalet Kağıdı Beyaz 16'lı - 82,28 TL