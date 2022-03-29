TMO açıkladı, Tarım marketlerde ayçiçek yağı fiyatları bir anda düştü. Artan ayçiçek yağı fiyatları indirime girdi. Tarım marketlerde ayçiçek yağı fiyatları bir anda düştü. Nisan 2022 Tarım Marketler Ayçiçek Yağı Fiyatları! Tarım Market Açıkladı Yağ Fiyatları İndirime Girdi! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TMO açıkladı, Tarım marketlerde ayçiçek yağı fiyatları bir anda düştü. Artan ayçiçek yağı fiyatları indirime girdi. Tarım marketlerde ayçiçek yağı fiyatları bir anda düştü. Nisan 2022 Tarım Marketler Ayçiçek Yağı Fiyatları! Tarım Market Açıkladı Yağ Fiyatları İndirime Girdi! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

2021 yılının son çeyreğinde faizlerin düşürülmesi ile birlikte artan döviz fiyatları sonrasında Türkiye'de enflasyon yaşandı. Döviz fiyatlarının bir anda yükselmesi ile birlikte artan gıda fiyatları sonrasında birçok ürüne zam geldi. Zam gelen ürünler arasında olan ayçiçek yağı fiyatları son yıla oranla %150 oranında arttı. Zamlı gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TMO AÇIKLADI, AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞTÜ!

TMO tarafından gelen açıklamalar ile birlikte ayçiçek yağı fiyatları indirime girdi. Son dönemde Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte artan gıda fiyatları sonrasında ayçiçek yağı da nasibini aldı. Rusya'da Türk gemilerinin kalması sonrasında ayçiçek yağı fiyatlarının tekrardan yükselişe geçmesi vatandaştan büyük tepki topladı. Vatandaşların tepkileri sonrasnda hükümet harekete geçerken birçok gıda ürününde indirimler marketlerde ki etiketlere yansıdı. Ayçiçek yağı fiyatlarının indirime girmesi ile birlikte vatandaşlar iise 5 litre ayçiçek yağının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TARIM MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NİSAN 2022

Ayçiçek yağı alırken vatandaşlar uygun marketlere yönelmeye başladı. Türkiye'de ise artan gıda fiyatlarının önüne geçmesi adına kurulan Tarım Marketler, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet vermeye devam ediyor. Tüketiciler makul fiyatlı marketlere doğru yönelim gösterirken, Tarım kredi marketlerinde ise 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları düştü.

Birçok marketlere oranla 5 litre ayçiçek yağı fiyatları 129 TL fiyatıyla Tarım kredi market raflarında yerini aldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan müdahalelerle ayçiçek yağı fiyatları indirime girdi. Savaş nedeniyle vatandaşların paniğe kapılması sonrasında ise ayçiçek yağı fiyatları yükselişe geçmişti. Stokçuluğun önüne geçmek için ise hükümet fiyatlara el attı.