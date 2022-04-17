Pek çok kadın vatandaşımız bekçi olmak istiyor. Bekçi olmak isteyen kadınlar ise şartları ve alım olup olmadığını araştırıyor. Peki; 2022 kadın bekçi olma şartları nelerdir? Kadın bekçi alımı oluyor mu? Kadın bekçi alımında boy kilo şartı var mı? Kadın bekçiler ne iş yapar? Bu soruların cevabı haberimizde...

Pek çok kadın vatandaşımız bekçilik alımlarını takip ediyor. Toplumda erkek işi olarak görülen bekçilik alımı, bilindiğinin aksine yalnızca erkekler için açılmıyor. Ülkemizde kadınlar da bekçi olarak çalışabiliyor. Geçmiş yıllarda kadınlar için bekçilik alımları açılmıştı. Bu yıl da kadın bekçi alımı ilanlarını pek çok aday bekliyor. Bekçi olmak isteyen kadınlar ise internette sıkça bekçilik şartlarını, alım olup olmayacağını, kadın bekçi maaşlarını araştırıyor. Peki; kadın bekçi olma şartları nelerdir?

2022 Kadın Bekçi Olma Şartları Neler?

Bekçi olarak çalışmak isteyen kadınlar için belli başlı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar; boy- kilo özellikleri için belirtilen aralıklarda olmak ve mülakatları geçmek olarak bilinse de, kadın bekçi alımları için başka şartlar da vardır. Peki; bu şartlar nelerdir?

Türk vatandaşı olmak

En az lise mezunu ya da lise dengi bir kurumdan mezun olmak

En az 167 cm uzunlukta olmak

Vücut kitle endeksi sonuçlarında 18 ila 27 arasında baremde olmak

Kamu haklarından mahrumiyet durumuna sahip olmamak

Hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, sahte para üretimi ya da kullanımı gibi yüz kızarıcı suçlara karışmamış olmak

Memuriyete engel sayılan durum ya da durumlara sahip olmamak

Silah taşımaya engel olacak hukuki ya da fiziki bir engele sahip olmamak

Bekçilik başvurusu yapılan il sınırları içinde en az 1 yıldır ikametgah adresine sahip olmak

Bu koşulları yerine getiren adayların başvurusu onaylanabilir ve adaylar yazılı, sözlü ve fiziki mülakatlara katılım hakkı kazanabilir. Adayların e- Devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

2022 Kadın Bekçi Maaşı Kaç TL?

Bekçi olmak isteyen kadınlar şartlar ve koşulların yanı sıra, maaş düzeylerini de araştırıyor. Bekçilik maaşları ise üç farklı tutarda veriliyor. İlkokul, lise ve önlisans mezunu bekçiler devlet tarafından farklı tutarlarda maaş alıyor. Peki; 2022 kedin bekçi maaşı kaç TL?

İlkokul mezunu kadın bekçiler: 5 bin 665 TL

Lise mezunu kadın bekçiler: 6 bin 250 TL

Önlisans mezunu kadın bekçiler: 6 bin 700 TL

maaş almaktadır.

2022 Kadın Bekçi Alımı Var Mı?

2022 yılında bekçi olmak isteyen kadınların en çok araştırdığı konu ise kadın bekçi alımı olup olmayacağı konusu oldu. 2022 kadın bekçilik alımlarına dair henüz remi bir açıklama yapılmadı. Adaylar, kurumlardan gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Vatandaşlar ise, açıklamanın Haziran ayına kadar yapılmış olmasını öngörüyor.