Gıda fiyatlarının geçen yıla oranla %150 oranında artması ile birlikte vatandaşların merak ettiği un fiyatları ne kadar oldu? Nisan 2022 İtibariyle Un Fiyatları Ne Kadar Oldu? Bim, Şok, A101 Un Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Gıda fiyatlarının geçen yıla oranla %150 oranında artması ile birlikte vatandaşların merak ettiği un fiyatları ne kadar oldu? Nisan 2022 İtibariyle Un Fiyatları Ne Kadar Oldu? Bim, Şok, A101 Un Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

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Vatandaşların merakla takip ettiği ürünler arasında yer alan gıda fiyatları ne kadar oldu? Un fiyatları her geçen gün artarken Nisan 2022 itibariyle fiyatlarda indirim olacak mı merak ediliyor. Gıdada ki KDV oranının %1'e düşürülmesi ile birlikte birçok gıda ürününde indirim beklenirken zincir marketlerin un fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. İşte Bim, Şok, A101 un fiyatları..

UN FİYATLARI NE KADAR ZAMLANDI?

Geçen yıla oranla bu yıl %150 oranında artan gıda ürünleri arasında yer alan un, artan zamlar ile birlikte ekmek fiyatlarına da etki etmişti. Vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer alan un yeni yıl ile birlikte ne kadar oldu merak ediliyor.

Un fiyatları nisan 2022 listesi gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

BİM UN FİYATLARI 2022

Bim Efsane Un 2 kg 17.90 TL’dir.

Bim Efsane Un 10 kg fiyatı 84 TL’dir.

Bim 5 kg un Efsane Un 42.50 TL’dir.

Bim Meram marka 10 kg un 67 TL

A101 UN FİYATLARI 2022

Gelenek Un Buğday 2 Kg 21,45 TL

Yeğenler Un Buğday 2 Kg 15,90 TL

Yeğenler Un Buğday 5 Kg 37,90 TL

Gelenek Un Tam Buğday 2 Kg 26,45 TL

Yeğenler Buğday Unu 10 Kg 74,90 TL

Sinangil Buğday Unu 9 Kg 89,90 TL

A101 un fiyatları yer almasında online satış sitesinden faydalanılmıştır.

ŞOK UN FİYATLARI 2022