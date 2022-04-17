Cezaevlerinde katip olarak çalışmak isteyen vatandaşlar şartları, koşulları ve maaşları araştırıyor. Bu yıl alım yapılıp yapılmayacağına dair pek çok iddia gündeme geldi. Peki; bu yıl cezaevi katipliği için alım yapılacak mı? 2022 cezaevi katibi olma şartları nelerdir? Kimler cezaevi katibi olabilir?

Ceza infaz kurumlarında, halk arasındaki ismi ile hapihanelerde görev alan cezaevi katipleri, adli yargı ve infaz kurumlarında çalışan hakim ve savcılara yardım eden, onların katiplik hizmetlerini yapan kişilerdir. Bu yıl, cezaevi katipleri için alım yapılıp yapılmayacağı konusunda pek çok iddia gerek sosyal medya gerekse haber sitelerinde yer aldı. Ancak iddialara son nokta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından koyuldu. 27 Şubat 2022 tarihinde twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bozdağ, cezaevlerine 141 yeni büro personeli yani Ceza İnfaz Kurumu Katibi alınacağı duyurdu. Bakan Bozdağ, yaptığı duyuruda başvuruların 1 Mart 2022 tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Kontenjan sınırlı olmasına rağmen başvurular hala devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise nasıl başvuru yapacağını araştırıyor. Peki; cezaevi katipliğine nasıl başvuru yapılır? 2022 cezaevi katipliği şartları neler? 2022 cezaevi katipliği başvurusu nasıl yapılır?

2022 Nasıl Cezaevi Katibi Olunur?

Cezaevi katibi olmak isteyen vatandaşların ilk olarak KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği kapsamında seçilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından alım ilanının yayınlanması ile birlikte adaylar başvurularını yapabilirler. Ancak başvuru yapacak adayların belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Peki; bu şartlar nelerdir?

2022 Cezaevi Katibi Olma Şartları

T.C. Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu ya da liseye denk bir kurumdan mezun olmak

Üniversitelerin ya da okulların ilgili bölümlerinden (Adalet Bölümü, Adalet Ön Lisans Programı, Adalet Meslek Lisesi, Bilgisayar Bölümü vb.) bölümlerden mezun olmak. Mezun olmayanların ise Halk Eğitim Merkezleri'nden almış oldukları bilgisayar ya da daktilo belgesine sahip olması

18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak

Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış olması ya da bir ilişki kalmamış olması

Yüz kızartıcı suçlara karışmamış olmak

Kamu haklarını kullanmaya engel durumlara sahip olmamak

Devlet Memuru olma şartlarını sağlamak

Güvenlik soruşturmasından onay almak

Bunların yanı sıra; KPSS'den en az 70 puan almış olmak ve yapılacak olan klavye sınavında en fazla %40 yanlış yazın oranı ile 3 dakika içerisinde en az 90 kelime yazmak da aranan şartlar arasında.

2022 Cezaevi Katip Maaşı Kaç TL?

Cezaevlerinde katiplik yapmak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de cezaevi katiplik maaşları oldu. Cezaevi katipleri yıl bazında zam almaktadır. Hizmet yılı uzun olan cezaevi katiplerinin, maaşları da daha yüksektir. Göreve yeni başlayan cezaevi katipleri ortalama olarak 4 bin 376 TL maaş alırken, 25 yıl ve üzeri hizmet vermiş olan katipler 5 bin 750 TL civarında maaş almaktadır.