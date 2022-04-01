Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimler bugün market raflarına yansıdı. 1 Nisan 2022 bebek bezi fiyatları ne kadar oldu? KDV indirimleri bebek bezi fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte fiyat listesi..

Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimler bugün market raflarına yansıdı. 1 Nisan 2022 bebek bezi fiyatları ne kadar oldu? KDV indirimleri bebek bezi fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte fiyat listesi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında temel ihtiyaç ürünlerinin KDV oranlarında düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre sabun, tuvalet kağıdı, dezenfektan, şampuan, ıslak mendil, peçete ve bebek bezi gibi ürünlere KDV indirimi yapıldı. Düzenleme yapılan ürünlerde artık %18 KDV yerine %8'lik KDV oranı uygulanacak. Peki KDV indirimleri bebek bezi fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte Nisan ŞOK bebek bezi fiyatları...

Nisan ŞOK Bebek Bezi Fiyatları

Bebeland Sensitive Bebek Bezi Maxi 4 Numara 40 Adet - 54,85 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bezi Junior 5 Numara 29 Adet - 54,85 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bezi XLarge 6 Numara 26 Adet - 54,85 TL

Sleepy Natural Jumbo Maxı 27li - 60,30 TL

Sleepy Natural Jumbo Junıor 20li - 60,30 TL

Sleepy Natural Jumbo Xlarge 17li 60,30 TL

Prima Külot Bez 4 Maxi 24'lü - 36,50 TL

Prima Külot Bez 5 Junior 18'li - 36,50 TL

Prima Külot Bez 6 Extra Large 15'li - 36,50 TL

Komili Bebek Bezi Midi 45 Adet - 36,55 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bezi Yenidoğan 1 Numara 68 Adet - 54,85 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bezi Mini 2 Numara 58 Adet - 54,85 TL

Bebeland Sensitive Bebek Bezi Midi 3 Numara 45 Adet - 54,85 TL

Sleepy Natural Jumbo Yenidoğan 42li - 60,30 TL

Sleepy Natural Jumbo Mini 42li - 60,30 TL

Sleepy Natural Jumbo Midi 30'lu 60,30 TL

Sleepy Jeans Külot Bebek Bezi Junior 24'lü - 60,30 TL

Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi 4 Numara Maxi 82 Adet - 117,95 TL

Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi 5 Numara Junior 64 Adet - 117,95 TL

Bebeland Mega Junior 52'li - 82,25 TL

Bebeland Mega Paket Bebek Bezi Maxi 4 Numara 72 Adet - 82,25 TL

Prima Mini 2 Beden 42li - 52,95 TL