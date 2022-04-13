Akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar için taksitli satış yasak olsa da bazı yöntemlerle taksitli telefon alınabiliyor. 13 Nisan 2022 tarihinde 5000 TL altı fiyata sahip en iyi telefonlar hangileri? Taksitle alınabilecek en iyi telefonlar!

Ülkemizde takstili telefon satışı yasak olsa da pek çok internet sitesi ve pek çok mağaza çeşitli yollarla taksitli telefon satışı yapıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle taksitli telefon almak isteyen vatandaşlar, taksitle alınabilecek en iyi telefonları araştırıyor. Peki; taksitle telefon nasıl alınır?

2022 Taksitle Telefon Alma

2022 yılında pek çok büyük teknoloji mağazası ve e- ticaret sitesi taksitli telefon satışı yapıyor. Alışveriş kredisi ile taksitli telefon satan mağazalar müşterilerine düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar ise nasıl kredi ile taksitli telefon alacaklarını, "Hepsiburada Taksitli Telefon Alma" ya da "Fibabanka Taksitli Telefon Alma" şeklinde araştırıyor. Çeşitli bankalar ile yapılan iş birlikleri ile pazaryeri olarak adlandırılan e- ticaret siteleri müşterilerine 5000 TL'ye kadar 12 ay, 5000 TL üstü cihazlar içinse 3 aya varan vade oranlarıyla telefon satışı yapabiliyor. Peki; 5000 TL altı fiyat etiketine sahip, 12 ay taksitle telefon almak isteyenler hangi modelleri tercih edebilir?

Nisan 2022 5000 TL Altı Telefon Modelleri Hangileri? 12 Ay Taksitle Telefon Modelleri

5000 TL altında fiyat etiketi bulunan ve taksitli telefon almak isteyenlerin 12 ay vade ile alabilecekleri 5 adet akıllı telefon modeli listemizde yer alıyor.

Oppo A52: 3696 TL

6.5 İnç FHD+ Ekran

64 GB Dahili Depolama

4 GB Bellek (RAM)

5000 mAh Batarya Kapasitesi

4.5G Desteği

12 MP Kamera Çözünürlüğü

4K Video Çekim Özelliği

Snapdragon 665 İşlemci

General Mobile GM 22 Pro: 4433 TL

6.78 İnç FHD+ Ekran

128 GB Dahili Depolama

8 GB Bellek (RAM)

5000 mAh Batarya Kapasitesi

4.5G Desteği

108 MP Kamera Çözünürlüğü

4K Video Çekim Özelliği

MediaTek Helio G95 İşlemci

Realme 7: 4699 TL

6.5 İnç FHD+ Ekran

64 GB Dahili Depolama

6 GB Bellek (RAM)

5000 mAh Batarya Kapasitesi

4.5G Desteği

64 MP Kamera Çözünürlüğü

4K Video Çekim Özelliği

Mediatek Helio G95 İşlemci

Redmi Note 10: 4999 TL

6.43 İnç FHD+ Ekran

128 GB Dahili Depolama

6 GB Bellek (RAM)

5000 mAh Batarya Kapasitesi

4.5G Desteği

48 MP Kamera Çözünürlüğü

4K Video Çekim Özelliği

Snapdragon 678 İşlemci

Samsung Galaxy A32: 4609 TL