Akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar için taksitli satış yasak olsa da bazı yöntemlerle taksitli telefon alınabiliyor. 13 Nisan 2022 tarihinde 5000 TL altı fiyata sahip en iyi telefonlar hangileri? Taksitle alınabilecek en iyi telefonlar!
Ülkemizde takstili telefon satışı yasak olsa da pek çok internet sitesi ve pek çok mağaza çeşitli yollarla taksitli telefon satışı yapıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle taksitli telefon almak isteyen vatandaşlar, taksitle alınabilecek en iyi telefonları araştırıyor. Peki; taksitle telefon nasıl alınır?
2022 Taksitle Telefon Alma
2022 yılında pek çok büyük teknoloji mağazası ve e- ticaret sitesi taksitli telefon satışı yapıyor. Alışveriş kredisi ile taksitli telefon satan mağazalar müşterilerine düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar ise nasıl kredi ile taksitli telefon alacaklarını, "Hepsiburada Taksitli Telefon Alma" ya da "Fibabanka Taksitli Telefon Alma" şeklinde araştırıyor. Çeşitli bankalar ile yapılan iş birlikleri ile pazaryeri olarak adlandırılan e- ticaret siteleri müşterilerine 5000 TL'ye kadar 12 ay, 5000 TL üstü cihazlar içinse 3 aya varan vade oranlarıyla telefon satışı yapabiliyor. Peki; 5000 TL altı fiyat etiketine sahip, 12 ay taksitle telefon almak isteyenler hangi modelleri tercih edebilir?
Nisan 2022 5000 TL Altı Telefon Modelleri Hangileri? 12 Ay Taksitle Telefon Modelleri
5000 TL altında fiyat etiketi bulunan ve taksitli telefon almak isteyenlerin 12 ay vade ile alabilecekleri 5 adet akıllı telefon modeli listemizde yer alıyor.
Oppo A52: 3696 TL
- 6.5 İnç FHD+ Ekran
- 64 GB Dahili Depolama
- 4 GB Bellek (RAM)
- 5000 mAh Batarya Kapasitesi
- 4.5G Desteği
- 12 MP Kamera Çözünürlüğü
- 4K Video Çekim Özelliği
- Snapdragon 665 İşlemci
General Mobile GM 22 Pro: 4433 TL
- 6.78 İnç FHD+ Ekran
- 128 GB Dahili Depolama
- 8 GB Bellek (RAM)
- 5000 mAh Batarya Kapasitesi
- 4.5G Desteği
- 108 MP Kamera Çözünürlüğü
- 4K Video Çekim Özelliği
- MediaTek Helio G95 İşlemci
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Realme 7: 4699 TL
- 6.5 İnç FHD+ Ekran
- 64 GB Dahili Depolama
- 6 GB Bellek (RAM)
- 5000 mAh Batarya Kapasitesi
- 4.5G Desteği
- 64 MP Kamera Çözünürlüğü
- 4K Video Çekim Özelliği
- Mediatek Helio G95 İşlemci
Redmi Note 10: 4999 TL
- 6.43 İnç FHD+ Ekran
- 128 GB Dahili Depolama
- 6 GB Bellek (RAM)
- 5000 mAh Batarya Kapasitesi
- 4.5G Desteği
- 48 MP Kamera Çözünürlüğü
- 4K Video Çekim Özelliği
- Snapdragon 678 İşlemci
Samsung Galaxy A32: 4609 TL
- 6.4 İnç FHD+ Ekran
- 128 GB Dahili Depolama
- 6 GB Bellek (RAM)
- 5000 mAh Batarya Kapasitesi
- 4.5G Desteği
- 64 MP Kamera Çözünürlüğü
- 1080p Full HD Video Çekim Özelliği
- MediaTek Helio G80 İşlemci