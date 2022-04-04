Türk Lirası cinsinden olan birikimlerini kayıp riski olmadan değerlendirmek isteyen vatandaşlara, bankalardan nisan ayı müjdesi geldi. 32 günlük mevduat faiz oranları açıklandı. İşte bankaların getiri garantili hesaplarına ilişkin ayrıntılar…

Yeni dönemde ellerindeki birikimleri mantıklı platformlarda, kayıp riski olmadan değerlendirmek isteyen vatandaşlar için nisan ayı vadeli mevduat hesabı getiri oranları açıklandı. Bankalar, 32 günlük vadede sağladıkları getiri oranlarını açıklayarak müşteri sayılarını arttırma yarışı içerisine girdiler.

Alternatif Bank Yattığınız Yerden En Yüksek Getiriyi Almanızı Sağlıyor!

Nisan ayı mevduat faizi oranlarını güncelleyen bankalardan biri, Alternatif Bank oldu. Banka, tıpkı geçen ay olduğu gibi bu ay da zirveyi kimseye kaptırmadı. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 20,50 olarak bildirildi.

Alternatif Bank’ın VOV Hesap hizmetine 10 bin TL tutarında ki birikimini yatıran vatandaşlara, 32 günlük vadenin sonunda net olarak 171 TL’lik kazanç garantisi verildi.

On Hesap’tan 169 TL Getiri Garantisi

Nisan ayına girilmesi ile birlikte mevduat faiz oranlarını açıklayan bankalardan bir diğeri, On Hesap oldu. Bankanın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan açıklamaya göre 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 20,25 olarak bildirildi.

On Hesap’ın kendi adı ile vermiş olduğu vadeli hizmetine 10 bin TL tutarında ki birikimini yatıran vatandaşlara, 32 günlük vade sonunda net olarak 169 TL kazanç garantisi verildi.

2022 Nisan Ayı Mevduat Faiz Oranları

Zorlu ekonomik şartlar ile mücadele ederken bir yandan da birikimlerini en mantıklı platformda geliştirmek isteyen vatandaşlara, bankalardan nisan ayı çağrısı yapıldı. Özel bankalar, baharın gelmesi ile birlikte 32 günlük mevduat faiz oranlarını açıkladı. 10 bin TL tutarında ki birikimlerini bankaların vadeli hesaplarında 32 gün karşılığında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için net kazanç tutarları şu şekilde belirlendi: