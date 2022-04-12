Saatlik olarak değişiklik gösteren döviz kuru en çok teknolojik cihazların fiyatları etkiledi. Vatandaşlar ise bütçesine uygun telefon bulmakta zorlanıyor. Peki; 10 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? Vatandaşlar, 10 bin TL'nin altında hangi telefonları alabilir.

Günümüzde, bir ihtiyaç olan akıllı telefonlar fiyatlar nedeniyle gösteriş nesnesi haline geldi. Herkesin en son çıkan sürümünü almak istediği cep telefonlarının fiyatları ise cep yakıyor! Vatandaşlar istedikleri cep telefonları için farklı yöntemlere başvuruyor. "Amiral Gemisi" olarak adlandırılan; teknoloji markalarının son çıkan ve en güçlü özelliklere sahip olan telefonlarından almak artık pek çok vatandaş için hayal. Peki; vatandaşlar için Nisan 2022 tarihinde 10 bin TL altı en iyi telefonlar hangileri? Vatandaşlar bütçelerine uygun hangi fiyat/ performans cihazlarını alabilirler?

10 Bin TL Altı Akıllı Telefonlar Nisan 2022

Vatandaşların 12 Nisan 2022 tarihinde 10.000 TL altındaki fiyat etiketleriyle alabilecekleri akıllı telefonlar hangileri? 10.000 TL sınırında tercih edilebilecek 3 telefon modeli hangileri?

Xiaomi 11T

Android akıllı telefonlar arasında özel bir marka olan Xiaomi, 11T modeliyle dikkat çekiyor. Şık görünümü ve 9.235 TL'den başlayan fiyat etiketiyle dikkat çeken modelin özellikleri şu şekilde;

6.67 inç büyük ve FHD+ ekran

256 GB dahili depolama

8 GB Bellek (RAM)

5000 mAh Pil Kapasitesi

Çift Hat

Hızlı Şarj Desteği

5G Desteği

İki farklı renk seçeneği

108 MP Kamera Çözünürlüğü

Realme GT Master Edition

Oppo markasının alt markası olarak kurulan Realme markası uygun fiyatlı akıllı telefon seçenekleriyle dikkat çekiyor. Fiyat performans çerçevesinde ürettiği telefonlar arasında yerini alan Realme GT Master Edition cihazı 8.499 TL'den başlayan fiyat etiketi ile tercih edilebilir seçenekler arasında yerini alıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri şu şekilde;

6.43 inç büyük ve FHD+ ekran

256 GB dahili hafıza

8 GB Bellek (RAM)

4300 mAh Batarya

Çift Hat

5G Desteği

64 MP Kamera Çözünürlüğü

Samsung Glaxy S21 5G

Android telefonlar arasında yıllardır en çok tercih edilen markalardan biri olan Samsung, çıkardığı her yeni telefon modeli ile teknoloji dünyasında gündeme oturuyor. Markanın çıkardığı son telefon modellerinden olan Galaxy S21 5G modeli, yüksek kalitede özellikleri ve 9.699 TL'den başlayan fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Peki; Galaxy S21 5G özellikleri neler?