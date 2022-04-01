Sosyal medyada gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Ramazan ayında ekranların vazgeçilmezi, ünlü din adamı Nihat Hatipoğlu’nun maaşıyla ilgili ortaya atılan iddialar, duyanların dudağını uçuklattı! Peki; Nihat Hatipoğlu’nun maaşı kaç TL?

Sosyal medyada gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Ramazan ayında ekranların vazgeçilmezi, ünlü din adamı Nihat Hatipoğlu’nun maaşıyla ilgili ortaya atılan iddialar, duyanların dudağını uçuklattı! Peki; Nihat Hatipoğlu’nun maaşı kaç TL?

Ramazan ayında ekranların vazgeçilmez ismi olan Nihat Hatipoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ATV ekranlarında islam alemi ile buluşacak. Sunuculuğunu yaptığı iftar programları ile sevenleriyle buluşan Hatipoğlu’nun maaşı yıllardır sosyal medyada gündeme gelse de asla kesin bir bilgiye ulaşılamıyordu. Ancak son günlerde sosyal medyada, “güvenilir kaynak” olarak adlandırılan hesapların yapmış olduğu paylaşımlar, vatandaşların kafasında soru işareti oluşturdu. Peki; Nihat Hatipoğlu kimdir, maaşı kaç TL?

Nihat Hatipoğlu Kimdir?

11 Mayıs 1955, Diyarbakır doğumlu olan Nihat Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. İlahiyatçı olan Hatipoğlu, aynı zamanda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji üniversitesi rektörü olarak hayatını sürdürse de pek çok kişi onun yalnızca televizyoncu kimliğini bilmektedir. Nihat Hatipoğlu; şık giyimi, üslubu ve kucaklayıcı tavrıyla Türk halkının bütük bir kısmının ilgisini çekmeyi başarmıştır. Peki; Nihat Hatipoğlu’nun aylık maaşı kaç TL?

Nihat Hatipoğlu Kaç TL Maaş Alıyor?

Geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan iddialar; Hatipoğlu’nun aylık maaşının 450.000₺ ile 600.000₺ arası olduğu yönündeydi. Bu iddialar sosyal medya gündemine damga vururken aynı zamanda pek çok kişi tarafından da eleştirildi. Nihat Hatipoğlu'nun geçmiş dönemdeki maaşı bilinse de şimdi aldığı maaşı ile arasındaki fark oldukça merak edildi. Peki Nihat Hatipoğlu ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...

Nihat Hatipoğlu'nun aylık kazancı herkes tarafından merak edilirken Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yine gündemde yerini aldı. Ramazan'a son bir gün kala Nihat Hatipoğlu ile tüm Ramazan'ı tamamlayacak olan kişiler Nihat Hatipoğlu'nun aldığı maaşı merak etti. Henüz tam olarak bilinmese de Nihat Hatipoğlu'nun maaşının 700.000 TL civarında olduğu konuşuluyor.