Türkiye'de her Ramazan ayında en fazla takip edilen programlar arasında yer alan Nihat Hatipoğlu programlarında seyircili katılım bu sene başladı. Nihat Hatipoğlu'na Canlı Yayında Öyle Bir Soru Soruldu ki, Kadınlar Ayağa Kalktı! İşte Tepki Çeken O Soru..

Türkiye'de her Ramazan ayında en fazla takip edilen programlar arasında yer alan Nihat Hatipoğlu programlarında seyircili katılım bu sene başladı. Geçtiğimiz senelerde pandemi dolayısıyla seyirci alınmayan yayınlarda kısa bir aradan sonra bu sene seyircili programlar kaldığı yerden devam ediyor. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programlarına olan ilginin çok fazla olması sonrasında vatandaşlar çoğu zaman sordukları komik sorular ile gündeme geliyor. Sosyal medyada çok fazla konuşulan ve tepkileri üzerine toplayan son yayında ise sorulan soru ile Türkiye'de gündem karıştı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında bir Türk gencinin sorduğu soru sonrasında sosyal medyada bu video çok fazla konuşulurken tepkileri de üzerine çekti. İşte merak edilen o soru ve Nihat Hatipoğlu'nun verdiği yanıt..

KADINLAR SOSYAL MEDYADA FİLTRELİ FOTOĞRAFLAR KULLANIYORLAR, KANDIRILIYORUZ BU KUL HAKKINA GİRER Mİ?

Atv ekranlarının sevilen programları arasında yer alan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programlarında bir gencin sorduğu o soru ortalığı karıştırdı. Canlı yayında kahkahalara boğan bu soru sonrasında ise kadınlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Canlı yayında Feysel Karasöğüt'ün sorduğu o soru hem güldürdü hem de tepki çekti.. İşte o soru..

Nihat Hatipoğlu’na sorulan “Kadınlar photoshop yapıp bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Nihat Hatipoğlu ise bu soru karşısında gülerken net bir yanıt vermedi.

FOTOĞRAFLARA PHOTOSHOP YAPMAK GÜNAH MI?

Dini sorular sayfasında sorulan bir soru karşılığında ise verilen yanıt ise şu şekilde..

Photoshop ile bir fotoğraf üzerinde oynamayı cinsellik uyandırmak veya kusuru göstermeyerek ilgili şahısları aldatmak için yapıyorsanız caiz olmaz. Ayrıca tesettürsüz bayanların teşhir edilecek resimlerini çekmek de caiz olmaz.