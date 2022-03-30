Her Ramazan ayında Atv ekranlarında rutin haline gelen Nihat Hatipoğlu Ramazan programları bu sene büyük bir sohbete sahip olacak. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve Nihat Hatipoğlu ile İftar programlarına seyirci olarak katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ise seyirci başvurularını araştırıyor. Nihat Hatipoğlu programına nasıl katılınır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Her Ramazan ayında Atv ekranlarında rutin haline gelen Nihat Hatipoğlu Ramazan programları bu sene büyük bir sohbete sahip olacak. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve Nihat Hatipoğlu ile İftar programlarına seyirci olarak katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ise seyirci başvurularını araştırıyor. Nihat Hatipoğlu programına nasıl katılınır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

NİHAT HATİPOĞLU RAMAZAN PROGRAMI SEYİRCİ BAŞVURU

Atv ekranlarında her sene reyting rekorları kırarak, dini sohbet edilen Nihat Hatipoğlu programına seyirci olarak katılım sağlamak isteyen vatandaşlar Atv resmi web sayfasına giderek "Seyirci Başvuru" alanından gerekli yerleri doldurarak işlemleri tamamlayabilir.

Nihat Hatipoğlu Ramazan programı seyirci başvurusu Atv web sayfasından gerçekle

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen, ilâhiyatçı ve rektördür. Günümüzde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Atv kanalında gerçekleştirdiği haftalık dini programları devam etmektedir ve orada vaazlar ile dini bilgiler vermektedir.

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1955 (66 yıl yaşında), Diyarbakır

Eşi: Emel Hatipoğlu

Eğitim: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çocukları: Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu

Kardeşleri: Ömer Vehbi Hatipoğlu, Mehmet Fatih Hatipoğlu

Ebeveynleri: Haydar Hatipoğlu, Muzaffer Hatipoğlu