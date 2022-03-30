Atv ekranlarında her yıl klasikleşen ramazan programlarından birisi olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, İftar ve Sahur programları bu sene ne zaman başlayacak? Nihat Hatipoğlu Atv programları, saatleri, tarihleri ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor..

Atv ekranlarında her yıl klasikleşen ramazan programlarından birisi olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, İftar ve Sahur programları bu sene ne zaman başlayacak? Nihat Hatipoğlu Atv programları, saatleri, tarihleri ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor..

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları bu sene Atv ekranlarında ne zaman başlayacak? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programları saat kaçta başlıyor? İşte Nihat Hatipoğlu Ramazan programlarına dair tüm detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

NİHAT HATİPOĞLU RAMAZAN PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'de her Ramazan klasikleşen programlar arasında yer alan Nihat Hatipoğlu Ramazan programları bu sene ne zaman başlayacak merak ediliyor. İşte Ramazan programına dair tüm detaylar ve daha fazlası yazımızın devamında.

Atv ekranlarında Nihat Hatipoğlu programları her sene reyting rekorları kırıyor. Tüm Türkiye'nin nabzı tutulduğu Nihat Hatipoğlu programları bu sene sahur ile başlayacak. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı Atv ekranlarında bu sene ilk yayının olacağı zaman olarak belirlendi.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı; İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 2 Nisan gece saatlerinde Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı ile Atv ekranlarında Ramazan programları başlayacak.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. İzleyicilerin merakla beklediği Nihat Hatipoğlu programı bu sene yine güzel sohbetlere sahne alacak.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen, ilâhiyatçı ve rektördür. Günümüzde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Atv kanalında gerçekleştirdiği haftalık dini programları devam etmektedir ve orada vaazlar ile dini bilgiler vermektedir.

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1955 (66 yıl yaşında), Diyarbakır

Eşi: Emel Hatipoğlu

Eğitim: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çocukları: Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu

Kardeşleri: Ömer Vehbi Hatipoğlu, Mehmet Fatih Hatipoğlu

Ebeveynleri: Haydar Hatipoğlu, Muzaffer Hatipoğlu