ATV ekranlarının sevilen ismi Nihat Hatioğlu sosyal medyada gündem oldu. Öyle bir konuyla gündeme geldi ki! Nihat Hatipoğlu yayından kaldırılıyor mu? O iddiaların perde arkası ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarının sevilen ismi Nihat Hatioğlu sosyal medyada gündem oldu. Öyle bir konuyla gündeme geldi ki! Nihat Hatipoğlu yayından kaldırılıyor mu? O iddiaların perde arkası ne? İşte detaylar...

Ramazan aylarının en çok sevilen programı Nihat Hatipoğlu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Aldığı maaş ile gündeme gelen Nihat Hatipoğlu'nun bu sene ekranlarda yer almayacağı konuşulmaya devam ederken izleyenler ikiye bölündü.

Nihat Hatipoğlu Ne Zaman Başlayacak?

11 Ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Ramazan programları da yayınlanmaya başlayacak. Her sene Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Nihat Hatipoğlu hakkında bu sene ortaya atılan iddialar sosyal medyayı ikiye böldü. Pek çok izleyicinin katıldığı, iftarın ve sahurun birlikte yapıldığı, izleyenlerin telefon bağlantısı ile dilediği soruyu sorabildiği Nihat Hatipoğlu'nun aldığı maaş sonrası sosyal medya çalkalanmaya başladı.

Dini prorgram sunucularının aldığı maaş gündeme gelince sosyal medya ikiye bölündü. Kimisi ''Bu para fakire fukaraya gitsin'' derken kimileri de ''Yılın sadece bir ayı dini değerlerimizi hatırlıyoruz. Ne var bunda?'' dedi. Ünlülerin de dahil olduğu bu konu hakkında ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme damga vurdu.

Nihat Hatipoğlu Kaçta Başlıyor?

Her sene Ramazan ayında yayınlanan ve oldukça büyük bir izleyici kitlesi bulunan Nihat Hatipoğlu iftar sofralarına da sahur sofralarına da eşlik etmektedir. Bu sene program başına aldığo parayla gündeme gelen Nihat Hatipoğlu'nun yayaınlanmayacağı konusunda ortayaa atılan iddialar sosyal medyada büyük tepki görmeye devam ediyor. Peki Nihat Hatipoğlu yayınlanmayacak mı? İşte detaylar...

Nihat Hatipoğlu'nun bu sene yayınlanmayacağı konusunda ortaya atılan iddialar henüz bir kesinlik kazanmış değil. Ünlü camiasının da dahil olduğu bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmasa da konu sosyal medyada ciddi bir şekilde tartışılmaya devam ediyor.