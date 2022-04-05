Ramazan ayının gelmesiyle beraber televizyon kanallarında yayınlanan Ramazan programları ortaya çıkmaya başladı. Bu programlardan bir tanesi de ATV ekranlarında Nihat Hatipoğlu sunuculuğunda yayınlanan program. Nihat Hatipoğlu’nun bu programdan ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Nihat Hatipoğlu 2022 ramazan programından ne kadar maaş alıyor diye araştıranlar için işte, detaylar…

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan programları da gündeme gelmeye başladı. Uzun bir süredir televizyon kanallarında Ramazan programları yapan Nihat Hatipoğlu, 2022 yılında da programlarına devam ediyor. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan programından ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu.

Uzun yıllar boyunca Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu bu yılda da programlara devam ediyor. Nihat Hatipoğlu’nun ATV ekranlarında yayınlanan Ramazan programından ne kadar ücret alacağı merak ediliyordu. Hatipoğlu’nun, 2021 yılında Ramazan programından 600 bin lira kazandığı açıklanmıştı. Bu sene alacağı ücret ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Koronavirüs salgını nedeniyle reklam gelirlerinde düşüş yaşanan ATV’nin Nihat Hatipoğlu’na daha az ücret vereceği konuşuluyor.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu bitirdi. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1981 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. İlahiyat Fakültesinde Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu.

Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak hala görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim aldı. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliği yaptı. Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya Kanal A ile başladı.

Ankara'da yayın yapan Arifan radyo, Hedef radyo’da uzun yıllar çalıştı. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programının sunuculuğunu yaptı. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.