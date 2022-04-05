En iyi dizi-film izleme platformlarından birisi olan Netflix, Türkiye ücretlerine zam yaptı. Gelen zamla birlikte konuşulmaya başlanan Netflix Türkiye zamları ne kadar oldu? 2022 Netflix üyelik ücreti ne kadar? Netflix'e ne kadar zam geldi?

Çevrimiçi dizi, film izleme platformlarından birisi olan Netflix oldukça başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Netflix Türkiye ücretlerine yaptığı zam ile konuşulmaya devam ederken sosyal meyda kullanıcılarının en çok konuştukları konular arasında yer alıyor. Gelen son zam ile birlikte Netflix üyeliğinin ne kadar olduğu oldukça merak ediliyor.

Netflix Zam Sonrası Fiyatlar

İnternet üzerinde erişemediğimiz birbirinden güzel, farklı ve ilgi çekici dizi, film içeriğinin bulunduğu Netflix hayatımıza girdiği günden bu yana büyük bir kitleye erişmeye devam ediyor. TV kanallarına ve TV dizilerine olan ilginin azalmasını sağlayan Netflix içeriğindeki farklı yapımlarla milyonlarca üyeye sahip.

Dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca üye sayısına sahip olan Netflix belli bir ücret karşılığında üyelerine benzersiz içerikte dizi ve film keyfi yaşatıyor. Özellikle de pandemi döneminde en çok vakit geçirdiğimiz dijital platformlardan birisi haline gelen netflix şimdi de gelen zamla birlikte konuşulmaya devam ediyor.

Netflix'e Ne Kadar Zam Geldi?

Üyelerini yeni bir zam haberi ile üzen Netflix'te üyeler yeni fiyat politikasının nasıl olduğunu oldukça merak etmeye başladı. Farklı farklı 3 ayrı üyelik modelinin bulunduğu Netflix'e %40 zam geldi. Geçtiğimiz ay dünya genelinde fiyat artışına giden Netflix şimdi de Türkiye üyeleri için %40 oranında bir fiyat artışında bulundu. Türkiye'de üyelik ücretlerine yaptığı zam ile ilgili açıklama yapan Türkiye Netflix "Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz." dedi.