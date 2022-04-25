İddialı oyuncu kadrosu ile gündeme gelen Yolun Açık Olsun filminin fragmanı yayınlandı! Peki Yolun Açık Olsun filmi ne zaman yayınlanacak? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Netflix'in bir diğer iddialı yapımlarından olan Yolun Açık Olsun filminin ilk fragmanı yayınlandı. Filmin duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren merakla beklenen fragmanın yayınlanmasının üzerine filmin yayın tarihi de merak edildi. İlk fragman yayınlandıktan sonra film hakkında merak edilenler de artmaya başladı. Özellikle fragmanda görülen kadarıyla oyuncu kadrosu ve filmin konusu merak konusu oldu. Peki Yolun Açık Olsun filminin konusu nedir?

Yolun Açık Olsun Film Konusu

Yüzbaşı Salih karakteri yanında Asteğmen Kerim ile birlikte bazı amaçlar ile Dalyan'a doğru yola çıkar. Yola çıkma amaçları her ne kadar Kerim ile onun aşkı Elif'i kavuşturmak olsa da işler beklendiği gibi olmaz. İki aşığı buluşturmak için çıkılan yolculukta Salih, beklenmedik olaylar yaşar. Geçmiş ile hesaplaşma içerisine giren Salih ile aşkına kavuşmak için çabalayan Kerim'in ilgi çekici hikayesi Netflix'te yayınlanmaktadır.

Yolun Açık Olsun Oyuncu Kadrosu

Engin Akyürek

Tolga Sarıtaş

İlker Kızmaz

Belfu Benian

Alpay K. Atalan

Ebru Nil Aydın

Ergun Kuyucu

Özlem Çakar Yalçınkaya

Sinan Yıldız

Başrollerini Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı filmin ilk fragmanı oldukça ilgi çekti. Fragmanda; Salih'in ayağını kaybetmesi ile hikaye başlamaktadır. Her iki karakter çerçevesinde gelişen hikayede bir yerde Salih'in ayağını kaybetmesi ve karısı ile sorunları gösterilirken, diğer yanda birbirine aşık olan Kerim ile Elif'in kavuşamama hikayesi anlatılmaktadır. Her iki karekterin de dönüşümlerinin gerçekleştiği Dalyan'da Elif'in düğünü fragmana damga vurdu. İmkansızı aşkın konu alındığı hikayede bir yandan Salih'in geçmişi ile yüzleşmesi de dikkat çekenler arasındaydı.

Yayınlanan fragmanın hem konusu hem de oyuncularının ilgi çekmesinin ardından filmin yayın tarihi de merak edilenler arasındaydı. Peki Netflix filmi Yolun Açık Olsun ne zaman yayınlanacak?

Yolun Açık Olsun Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçen sene filmin çekimlerinin başladığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından filmin fragmanı ve yayın tarihi oldukça merak edildi. Yayınlanan fragmanda filmin konusu görülürken yayın tarihi de açıklandı. Yolun Açık Olsun filmi 23 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlacak. Netflix yapımlarını takip eden kişiler tarafından film, şimdiden en çok beklenen filmler kategorisinde yer aldı.