En çok kullanıcı sayısına sahip dizi/film izleme platformlarından olan Netflix yeni fiyatlar için kullanıcılara bildirim göndermeye başladı. Peki Netflix'in yeni fiyat listesi nasıl? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Yakın zamanda fiyatlarda değişikliğe gidileceğini açıklayan Netflix yeni fiyat listesini duyurdu. Bunun üzerine yakın zamanda yeni fiyattan ödeme alınacağına dair kullanıcılara uyarı da göndermeye başladı. Bu durum da kullanıcıların yeni fiyat listesini merak etmesine yol açtı. Peki yakın zamanda kullanılacak olan yeni fiyat listesi nasıl olacak? İşte Netflix yeni fiyat listesi...

2022 Netflix Üyelik Ücretleri

Netflix'te fiyatlar belirli kategorilere göre belirlenmektedir. Bu kategorilerde belli başlı özelliklere fiyatta artış ya da azalma görülmektedir. Buradaki amaç da herkesin ihtiyacına uygun bir şekilde hizmetin verilmesidir. Eski dönemdeki fiyatların aksine yeni dönemde fiyatlarda artışa gidildiği de duyuruldu. İlk etapta fiyatların artacağını söyleyen Netflix, yakın zamanda da kullanıcılarına duyuru yapmaya başladı. Bu duyuru ise şu şekildeydi; "Merhaba, Kullandığın planın ücreti değişti. Bu değişiklik 24 Mayıs 2022 Salı günü geçerli olacak. Güncellenmiş üyelik ayrıntılarını Hesap sayfanı ziyaret ederek görebilirsin"

Güncellenen fiyat listesine göre artan abonelik ücretleri şu şekildeydi;

Temel Üyelik: Tek cihaz, SD Çözünürlük - 37,99 TL/Ay

Standart Üyelik: İki cihaz, HD Çözünürlük - 57,99 TL/Ay

Özel Ultra HD: Full ve Ultra HD Çözünürlük - 77,99 TL/Ay

Bu fiyat değişikliğinden sonra kullanıcıların aboneliklerini sürdürüp sürdürmeyeceği oldukça mera konusu oldu. Eski dönem fiyatlarından yararlanarak üyelik alan kullanıcılar, yapılan bu değişiklik ile birlikte aboneliklerini ne kadar sürdürecekleri merak edildi. Yapılan değişikliğin 24 Mayıs itibariyle geçerli olması o döneme kadar kaç kullanıcının çıkacağı ve diğer kaç kullanıcının abone olacağı sosyal medyada konuşuldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise kullanıcıların genel olarak bu fiyatlardan memnun olmadığı görüldü. Yüksek kitleye sahip hesapların fiyat artışına dair yaptıkları paylaşımın altına gelen yorumlarda genel olarak kullanıcılar fiyatın artmaması gerektiğini savundu. Eski fiyattan abonelik satın alan kişilerin pek çoğu ise abonelikten çıkacağını iddia etti. İçeriklerden memnun olan kişiler ise fiyat değişikliklerinin abonelikleri engelleyemeceğini savundu. 24 Mayıs Salı günü itibariyle kaç aboneliğin başlayacağı ve kaç aboneliğin son bulacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Hangi görüşün daha baskın olduğu 24 Nisan tarihinden itibaren belli olacak.