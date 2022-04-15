Netflix bugün, 15 Nisan 2022 tarihinde yeni filmini gösterime soktu. Pek çok kişi filmi izledi. Filmi izlemeyenler ise konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki; Netflix'in Yaşamak İçin Oyna filmi konusu nedir? Yaşamak İçin Oyna oyuncuları kimler?

Dijital içerik platformlarında en üst sıralarda yer alan Netflix, 2022 Nisan ayı itibariyle 3,5 milyon aboneyi geride bıraktı. Bu kullanıcı rakamıyla alanındaki rakipleri Disney+, HBO Max ve Amazon Prime Video gibi dev şirketleri geride bırakmış oldu. Bünyesinde kendine ait yapımları barındıran, Netflix; "Netflix Orijinal İçerikleri" ile izleyicilere yeni yapımlar sunuyor. milyonlarca kullanıcı tarafından severek izlenen Netflix yapımları, dil seçeneği ile de farklı kesimden kullanıcılara ulaşıyor. Yapım; farklı bir dilde ise orijinal seslendirme, İngilizce ve Türkçe seslendirme seçenekleri de altyazı seçeneklerinin yanında yer alıyor.

Bugün yani 15 Nisan 2022 tarihinde Netflix yeni filmini duyurdu. Netflix'e giriş yapanların ilk gördüğü film olan Yaşamak İçin Oyna, milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ve olumlu yorumlar aldı. İzlemeyen kullanıcılar ise filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki; Yaşamak İçin Oyna film konusu nedir?

2022 Netflix Yaşamak İçin Oyna Film Konusu Nedir?

Netflix tarafından orijinal içerik olarak sunulan Yaşamak İçin Oyna filmi 1 saat 24 dakika izlenme süresine sahip. Dram ve gerilimin üst seviyelerde olduğu yapımda; parasız kalan iki arkadaşın para kazanmak amacıyla 100.000 Amerikan Doları ödülklü bilgisayar oyununu oynaması konu ediniyor. İki arkadaş zorlu görevleri olan bu oyunda karşılarına çıkan düşmalar ve seçenekler doğrultusunda oyunda ilerleme kat etmeye çalışır.

2022 Netflix Yaşamak İçin Oyna Oyuncu Kadrosu

Birleşik Krallık yapımı olan, senaryosunun Simon Allen tarafından kaleme alındığı ve yönetmen koltuğunda Toby Meakins'in oturduğu Yaşamak İçin Oyna filminde kullanıcıların Netflix'ten tanıdığı isimler izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle izleyicilerin Sex Education'dan ve Çizgili Pijamalı Çocuktan tanıdığı ve filmde Isaac karakterine hayat veren Asa Butterfield isimli genç oyuncunun performansı dikkat çekti. İzleyiciler ise Yaşamak İçin Oyna filminin geri kalan oyuncularını araştırdı. Peki; yeni Netflix filminde oyuncular kim?

Yaşamak İçin Oyna Oyuncu Kadrosu