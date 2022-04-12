Netflix'in ilk sezonu ile oldukça beğenilen Winx Efsanesi: Kader dizisinin 2. sezonu oldukça merak edildi. Peki Winx Efsanesi: Kader'in ikinci sezonu ne zaman gelecek?

Netflix'in en beğenilen dizilerinden olan Winx Efsanesi, ilk sezonu ile izleyenleri adeta ekrana kilitledi. Heyecanlı ve merak uyandıran diziyi izleyenler, final bölümünden sonra ikinci sezonunun ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Uzun süredir beklenen ikinci sezonunun hala gelmemiş olması ise sosyal medyada "Winx Efsanesi'nin ikinci sezonu gelmeyecek" iddialarına neden oldu. Peki Winx Efsanesi: Kader'in ikinci sezonu gelecek mi?

Birinci sezonunun merak uyandıran final bölümünden sonra izleyiciler ikinci sezonunun çıkması için adeta gün saymaya başladı. Uzun süre beklenilen ikinci sezonun hala çıkmamış olması ise izleyiciler arasında iddiaların çıkmasına sebep oldu. Yakında çıkması beklenen ikinci sezonda neler olacağı konsunda meraklanan izleyiciler, fragmanın yayınlanması için gün saymaya başladı. Peki Winx Efsanesi dizisinin konusu nedir?

Netflix Winx Efsanesi Dizi Konusu

Güçlerini sonradan fark eden Bloom, Alfea adındaki Öbür Dünya'ya güçlerini kontrol edebilmek için gider. Ailesi gibi peri olmayan insanların yanından gelen Bloom burada diğer peri ile birlikte çeşitli zorluklar ile karşılaşır. Rekabetin, aşkın ve canavarların hüküm sürdüğü dizi etkileyici hikayesi ile izleyenlerin beğenisini topladı.

Oyuncu kadrosunun son derece iyi olduğu dizide en beğenilen faktörlerden biri de başaralı oyunculuklar oldu. Peki Winx Efsanesi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Abigail Cowen - Bloom

Hannah van der Westhuysen - Stella

Precious Mustapha - Aisha

Eliot Salt - Terra

Son bölümünde etkileyici konunun işlendiği dizide, merak uyandırıcı sonu ile ikinci sezonunun ne zaman geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Winx Efsanesi dizisinin ikinci sezonu gelecek mi? İşte Winx Efsanesi: Kader ikinci sezon yayın tarihi?

Netflix Winx Efsanesi: Kader Dizisi Yayın Tarihi

Son bölümünde Alfea sihirli okulunda çeşitli değişikliklerin yaşanması ise 5 perinin bundan sonraki süreçte neler yaşayacağı merak konusu haline gelmişti. Birinci sezonun son bölümünün ilgi çekici bitmesi izleyiciler tarafından ilgi duyulurken, ikinci sezon fragrmanının ve bölümünün ne zaman geleceği konusunda söylentiler yayılmaya başlandı. 2021'in Kasım ayında çekimleri tamamlanan dizinin 2022'de yayınlanması planlandığı söylendi. Tam olarak tarih belirtilmezken izleyiciler tarafından ikinci sezonu hala beklenmektedir.