Geçtiğimiz günlerde Netflix'te ilk sezonunun yayınlanmasının ardından, büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Uysallar dizisinin 2. sezonu çok merak edildi. Peki Uysallar 2. sezon olacak mı? Detaylar gursesgazatesi.com'da...

Uysallar dizisi, ilk sezonunun yayınlanmasının ardından oldukça ilgi çekti. Bunun üzerine diziyi severek izleyenler dizi hakkında merak ettikleri konularda araştırma yaptı. Merak edilenlerin başında ise dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı vardı. Peki Uysallar dizisinin 2. sezonu yayınlanacak mı?

Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile yayınlandığı tarihten itibaren sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar sık sık diziden sahneler paylaştı. Bunun üzerine dizi özellikle sosyal medyada daha çok ilgi çekmeye başladı. Peki Uysallar dizisinin konusu nedir? Uysallar ne anlatıyor?

Uysallar Dizi Konusu

Dizide Oktay Uysal karakterinin iki çocuğu vardır. Bir evin içerisinde iki çocuğu ve babası ile hayat sürerken bir anda punk hayatına ilgi duyar. Bunun üzerine ailesinde gizli bir şekilde punk hayatı sürmeye başlar. Fakat aile içerisinde bir şeyler saklayan tek kişi Oktay değildir. Oktay'ın ailesi de ondan gizli bir hayat kurma peşindedir. Bunun üzerine de dizide de ilgi çekici bir şekilde olaylar gelişir. Yalanlarla yaşanan evde Oktay, hayatını yaşamaya çalışmaktadır.

Dizinin diğer yapımlara oranla oldukça farklı bir konuya sahip olmasının yanı sıra başarılı oyuncu kadrosu da dizinin sevilmesinde büyük bir etken oldu. Dizinin kadrosunda bulunan isimler arasında ünlü kişiler bulunmaktaydı. Peki Uysallar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Uysallar Oyuncu Kadrosu

Öner Erkan - Oktay Uysal

Songül Öden - Nil

Haluk Bilginer - Berhudar

İbrahim Selim - Mert

Uğur Yücel - Olcay

Nezaket Erden - Yağmur

Serkan Altunorak - Suat Uysal

Umut Yeşildağ - Ege Uysal

Biljana Jovanovska - Sofia

Nilay Yeral - Ece Uysal

Filmin bu kadar sevilmesi, "Uysallar 2. sezonu geliyor" söylentilerini de yol açtı. Sosyal medyada ve internette en çok merak edilenler arasında Uysallar dizisi vardı. Peki Uysallar dizisinin 2. sezonu gelecek mi?

Uysallar 2. Sezon Olacak Mı?

Dizi hakkında söylentilerin ortaya çıkmasının ardından ikinci sezonu hakkında bir açıklama olup olmadığı merak konusu oldu. Fakat filmin yapımcıları ve Netflix tarafından ikinci sezona dair herhangi bir açıklama yapılmadı.