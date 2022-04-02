Dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Türkiye'de ki etkinliklerini arttırması ardından güncel abone sayısı oldukça merak ediliyordu. Geçtiğimiz senelerde 3 milyon olarak açıklanan Netflix Türkiye abone sayısı yeni gelen bilgiler sonrasında ise neredeyse 3 katına katladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Türkiye'de ki etkinliklerini arttırması ardından güncel abone sayısı oldukça merak ediliyordu. Geçtiğimiz senelerde 3 milyon olarak açıklanan Netflix Türkiye abone sayısı yeni gelen bilgiler sonrasında ise neredeyse 3 katına katladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Dünyanın en büyük dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix 10 yılı aşkın süre önce Türkiye'ye açılması ile birlikte ülkedeki etkinliklerini arttırdı. Türkiye abone sayısı merak edilen Netflix, Nisan 2022 itibari ile güncel açıklamayı yayınladı. Netflix Türkiye Güncel Abone Sayısı (Nisan 2022) Netflix Türkiye'deki Abone Sayısı.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Netflix Türkiye Güncel Abone Sayısı

Netflix geçtiğimiz sene 3 milyon olarak açıkladığı abone sayısı bu sene oldukça merak ediliyordu. Dünyayı etkisi altına saran korona virüs pandemisi ile birlikte evlerinde vakit geçiren vatandaşlar online dizi ve film izleme platformlarına giriş yapmaya başladı. Kullanıcıların Netflix'e olan ilgisini arttırması ile birlikte Netflix türkiye abone sayısı merak konusu olmuştu.

Netflix Türkiye güncel abone sayısı ise 7 milyon olarak açıklandı. Rakiplerine adeta göz dağı veren Netflix an itibariyle Türkiye'de en fazla kullanıcı abonesine sahip platform olarak dikkatleri üzerine topluyor. Netflix Türkiye'nin ardından abone sayıları ise merak edilmekte. Netflix'i yakından takip eden platform hangisi? İşte detaylar..

NETFLİX RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERİYOR!

Yakın zamanda Türkiye'de temsilcilik açan ve RTÜK'den lisans alan platformlar olan Disney Plus'ın hareketleri büyük etki yaratmıştı. En büyük dizi ve film izleme platformları olan Blu Tv, Exxen, Gain gibi platformlar ise Netflix'i takibe devam ediyor.

Türkiye'de Blu Tv güncel abone sayısının 4 milyonun üzerinde olduğu bilinirken, Exxen ise 2 milyonu aşkın kullanıcı ile geçen sene açtığı platforma yatırımlarını sürdürüyor.

Netflix Türkiye'nin 2025'e kadar güncel abone sayısını 15 milyona taşıması bekleniyor. Exxen'in ise gelecek 3 senelik planlarında ise 10 milyonu aşkın kullanıcı hedefi bulunuyor.