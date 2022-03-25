Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sen Yaşamaya Bak filmi kısa süre içerisinde TOP listesine yerleşti. Netflix Sen Yaşamaya Bak film müzikleri ve dahası haberimizin devamında yer alıyor.
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Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sen Yaşamaya Bak filmi kısa süre içerisinde TOP listesine yerleşti. Netflix Sen Yaşamaya Bak film müzikleri ve dahası haberimizin devamında yer alıyor. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Yaşamaya Bak filmi izlenme rekorları kırdı. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
SEN YAŞAMAYA BAK NETFLİX KONUSU
Bekâr bir anne olan Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can'ı emanet edebileceği bir adam bulabilecek mi?
SEN YAŞAMAYA BAK NETFLİX MÜZİKLERİ
Film müziklerinde genel olarak İskender Paydaş'ın parçaları kullanıldı. İzleyiciler daha önce dinlemedikleri bu müzikleri internet ortamında araştırmak istediler. İşte Sen Yaşamaya Bak Netflix film müzikleri gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.
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Aksiyon Rock’n Roll – İskender Paydaş
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Banyo – İskender Paydaş
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Cello Vokal Ayını – İskender Paydaş
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Hikayem – İskender Paydaş
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Islıklı – İskender Paydaş
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Kabul 1 [ampersand] 2 – İskender Paydaş
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Kağıt Romance – İskender Paydaş
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Piano Dulcitone – İskender Paydaş
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Piano 1 [ampersand] 2 – İskender Paydaş
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Rock n Rolle – İskender Paydaş
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Score1 – İskender Paydaş
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Soft Rock – İskender Paydaş
İskendar Paylaş'ın yanı sıra farklı müzisyenlerden çalan parçalar da dikkat çekti. İşte o parçalar..
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Trumpet – Derhan Arabacı
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Road To Stoke Newington – Gökçe Kılınçer- Bobina
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Tastamam – Can Bonomo
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Şarkı Söylemek Lazım – Sezen Aksu
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Biz – Hikmet Kehribar
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Hatıralar – Fergan Mirkelam
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Sen Yaşamaya Bak – Şebnem Keskin
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Slow Rock – Şebnem Keskin