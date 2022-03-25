Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sen Yaşamaya Bak filmi kısa süre içerisinde TOP listesine yerleşti. Netflix Sen Yaşamaya Bak film müzikleri ve dahası haberimizin devamında yer alıyor.

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Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Sen Yaşamaya Bak filmi kısa süre içerisinde TOP listesine yerleşti. Netflix Sen Yaşamaya Bak film müzikleri ve dahası haberimizin devamında yer alıyor. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Yaşamaya Bak filmi izlenme rekorları kırdı. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

SEN YAŞAMAYA BAK NETFLİX KONUSU

Bekâr bir anne olan Melisa hastadır ve çok az ömrü kalmıştır. Bu kısa sürede hem fırtına gibi bir aşk yaşayıp hem de oğlu Can'ı emanet edebileceği bir adam bulabilecek mi?

SEN YAŞAMAYA BAK NETFLİX MÜZİKLERİ

Film müziklerinde genel olarak İskender Paydaş'ın parçaları kullanıldı. İzleyiciler daha önce dinlemedikleri bu müzikleri internet ortamında araştırmak istediler. İşte Sen Yaşamaya Bak Netflix film müzikleri gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Aksiyon Rock’n Roll – İskender Paydaş

Banyo – İskender Paydaş

Cello Vokal Ayını – İskender Paydaş

Hikayem – İskender Paydaş

Islıklı – İskender Paydaş

Kabul 1 [ampersand] 2 – İskender Paydaş

Kağıt Romance – İskender Paydaş

Piano Dulcitone – İskender Paydaş

Piano 1 [ampersand] 2 – İskender Paydaş

Rock n Rolle – İskender Paydaş

Score1 – İskender Paydaş

Soft Rock – İskender Paydaş

İskendar Paylaş'ın yanı sıra farklı müzisyenlerden çalan parçalar da dikkat çekti. İşte o parçalar..