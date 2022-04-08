Dünyada en çok kullanılan dijital platformlardan biri olan Netflix, bu hafta en çok izlenen dizileri kullanıcılarla paylaştı. İşte haftanın en çok izlenen yapımları karşınızda..

Dünyada en çok kullanılan dijital platformlardan biri olan Netflix, bu hafta en çok izlenen dizileri kullanıcılarla paylaştı. İşte haftanın en çok izlenen yapımları karşınızda..

Netflix her hafta düzenli olarak en çok izlenen ve sevilen yapımları kullanıcılarıyla paylaşıyor. Bu haftanın da en çok izlenen listesi belirlendi. Dünyada en çok kullanılan dizi ve film platformu herkes tarafından sevilerek kullanılıyor. İnsanlar sevdikleri yapımları bu platform üzerinden kolayca izleyebilmekte. Ülkemizde de oldukça popüler hale gelen Netflix, yeni yapımlarıyla birlikte insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Platformun sunduğu yenilikler ve gelişmeler sayesinde kullanıcılar sorun yaşamadan ve sıkılmadan izledikleri yapımları takip edebiliyor. Bu hafta en çok sevilen yapımlar şu şekilde sıralandı;

# - Dizi İsmi - Toplam İzlenme Saati

1 - Bridgerton: 2. Sezon - 251 milyon 740 bin

2 - Bridgerton: 1. Sezon - 53 milyon 20 bin

3 - Is It Cake?: 1. Sezon - 26 milyon 510 bin

4 - Inventing Anna - 21 milyon 960 bin

5 - The Last Kingdom: 5. Sezon - 19 milyon 110 bin

6 - Top Boy: 2. Sezon - 16 milyon 490 bin

7 - PIECES OF HER: 2. Sezon - 16 milyon 220 bin

8 - Top Boy: 1. Sezon - 13 milyon 200 bin

9 - Vikings: Valhalla: 1. Sezon - 10 milyon 50 bin

10 - Taboo: 1. Sezon - 8 milyon 310 bin