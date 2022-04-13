Netflix'in beğenilen filmi Extraction'un ikinci sezonu mu geliyor? Extraction filminin yayınlanmasının ardından izleyicilerden olumlu yorumların gelmesi üzerine filmin ikinci sezonunun gelmesi iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Extraction filminin ikincisi gelecek mi?
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Başarılı oyuncuların yer aldığı Extraction filminin birincisinin izleyiciler tarafından beğenilmesinin ardından filmin ikincisinin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken filmin ikincisinin ne zaman geleceği internette en çok arananlar listesine girdi. Peki Extraction 2 gelecek mi? Extraction filminin konusu ne?
Extraction Filmi Konusu
Başrollerini Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal ve Randeep Hooda'nın paylaştığı Extraction filminde uyuşturucunun, silah satıcılarının ve kaçakçıların hakim olduğu bir dünyadan bahsedilmektedir. Savaşın ortasında kalan ve piyon olarak kullanılan bir çocuğun kaçırılması ile başlayan hikayede çocuğunu aramak üzere babanın dünyanın en ücra şehrine adam kiralaması ile olaylar gelişir. Çocuğunu kurtarmak için kiralanan kişi ise Tyler Rake adında kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamdır. Çocuğu kurtarmak için çıktığı yolda onu büyük tehlikler bekler. Tyler'ın hayatta kalması ve çocuğu kurtarabilmesi için tüm hünerlerini sergilemesi gerekir.
Extraction Filmi Oyuncu Kadrosu
- Chris Hemsworth - Tyler Rake
- Rudhraksh Jaiswal - Ovi Mahajan
- Shataf Figar - Albay
- Gülşifte Ferahani - Nik Khan
- Sam Hargrave - Gaetan
- Randeep Hooda - Saju Rav
- David Harbour - Gaspar
- Neha Mahajan - Neysa Rav
- Priyanshu Painyuli - Amir Asif
- Adam Bessa - Yaz Khan
- Sara Rumao - Cute Girl
- Suraj Rikame - Farhad
Extraction Filmin İkinci Sezonu Gelecek Mi?
Birinci filmin etkileyici konusu ve oyunculuk performansları ile sevilmesinin ardından ikinci filminin de gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyada uzun bir süre filmin ikinci sezonu hakkında söylentiler yayılırken filmin yapımcılarından açıklama geldi. Filmin çekimlerine başlandığını söyleyen yapımcıların Extraction 2'nin geleceğini net bir şekilde açıkladı. Ardından 2021'nin sonlarında filmin fragmanı da yayınlandı. Peki Extraction 2 ne zaman çıkacak?
Extraction 2 Yayın Tarihi
Fragmanın yayınlanmasının ardından birinci filmde öldüğü düşünülen Tyler Rake'in ölmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine heyecanlanan izleyiciler filmin çıkış tarihi ile ilgili daha fazla meraklanmaya başladı. Extraction 2 için henüz Netflix tarafından net bir tarih verilmese de filmin 2022'nin ortalarında çıkacağı iddia edildi.