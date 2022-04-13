Netflix'in beğenilen filmi Extraction'un ikinci sezonu mu geliyor? Extraction filminin yayınlanmasının ardından izleyicilerden olumlu yorumların gelmesi üzerine filmin ikinci sezonunun gelmesi iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Extraction filminin ikincisi gelecek mi?

Başarılı oyuncuların yer aldığı Extraction filminin birincisinin izleyiciler tarafından beğenilmesinin ardından filmin ikincisinin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken filmin ikincisinin ne zaman geleceği internette en çok arananlar listesine girdi. Peki Extraction 2 gelecek mi? Extraction filminin konusu ne?

Extraction Filmi Konusu

Başrollerini Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal ve Randeep Hooda'nın paylaştığı Extraction filminde uyuşturucunun, silah satıcılarının ve kaçakçıların hakim olduğu bir dünyadan bahsedilmektedir. Savaşın ortasında kalan ve piyon olarak kullanılan bir çocuğun kaçırılması ile başlayan hikayede çocuğunu aramak üzere babanın dünyanın en ücra şehrine adam kiralaması ile olaylar gelişir. Çocuğunu kurtarmak için kiralanan kişi ise Tyler Rake adında kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamdır. Çocuğu kurtarmak için çıktığı yolda onu büyük tehlikler bekler. Tyler'ın hayatta kalması ve çocuğu kurtarabilmesi için tüm hünerlerini sergilemesi gerekir.

Extraction Filmi Oyuncu Kadrosu

Chris Hemsworth - Tyler Rake

Rudhraksh Jaiswal - Ovi Mahajan

Shataf Figar - Albay

Gülşifte Ferahani - Nik Khan

Sam Hargrave - Gaetan

Randeep Hooda - Saju Rav

David Harbour - Gaspar

Neha Mahajan - Neysa Rav

Priyanshu Painyuli - Amir Asif

Adam Bessa - Yaz Khan

Sara Rumao - Cute Girl

Suraj Rikame - Farhad

Extraction Filmin İkinci Sezonu Gelecek Mi?

Birinci filmin etkileyici konusu ve oyunculuk performansları ile sevilmesinin ardından ikinci filminin de gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyada uzun bir süre filmin ikinci sezonu hakkında söylentiler yayılırken filmin yapımcılarından açıklama geldi. Filmin çekimlerine başlandığını söyleyen yapımcıların Extraction 2'nin geleceğini net bir şekilde açıkladı. Ardından 2021'nin sonlarında filmin fragmanı da yayınlandı. Peki Extraction 2 ne zaman çıkacak?

Extraction 2 Yayın Tarihi

Fragmanın yayınlanmasının ardından birinci filmde öldüğü düşünülen Tyler Rake'in ölmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine heyecanlanan izleyiciler filmin çıkış tarihi ile ilgili daha fazla meraklanmaya başladı. Extraction 2 için henüz Netflix tarafından net bir tarih verilmese de filmin 2022'nin ortalarında çıkacağı iddia edildi.