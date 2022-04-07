Başarılı komedyen Cem Yılmaz'ın hem yazdığı hem yönettiği hem de rol aldığı Erşan Kuneri'ye sayılı günler kaldı. Erşan Kuneri ne zaman başlayacak? Erşan Kuneri nerede yayınlanacak? Erşan Kuneri izle...

Başarılı komedyen Cem Yılmaz'ın en çok dikkat çeken dizisi Erşan Kuneri'ye sayılı günler kaldı. Çekilmeye başladığı günden bu yana izleyicilerin heyecanla beklediği Erşan Kuneri'den iyi haber geldi. Yayın tarihi belli olan Erşan Kuneri'nin nerede yayınlanacağı ise büyük merak konusu oldu. Erşan Kuneri Nerede Yayınalanacak? Erşan Kuneri izle, Erşan Kuneri Ücretsiz izle...

Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınalancak?

Cem Yılmaz'ın uzun süredir üstünde çalıştığı Erşan Kuneri hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi çekmeye devam ediyor. Erşan Kuneri'nin yayın tarihine oldukça kısa bir süre kalırken Netflix üyeleri heyecanla beklemeye başladı.

Netflix dizi, film platformunda yayınalancak olan Erşan Kuneri de Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur, Nilperi Şahinkaya gibi usta isimler bulunuyor. Oyuncu kadrosuyla adından sık sık bahsettiren Erşan Kuneri yayın tarihine günler kala sosyal medyada gündem oldu. Herkesin uzun süredir beklediği ve oldukça merak edilen Erşan Kuneri bomba gibi bir giriş yaparak izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Erşan Kuneri Konusu Nedir?

Gora filminde 80 darbesiyle birlikte hapse atıldığını görüdüğümüz Erşan Kuneri'nin devam filmi olacak. Gora filmindeki Erşan Kuneri'yi devam ettirecek olan dizi şimdiden merak konusu olmaya başladı. Bunun yanı sıra Arif V filminde de yapımcı olarak tanıdığımız Erşan Kuneri şimdi çok farklı bir konseptle ekrana gelmeyi bekliyor.