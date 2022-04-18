Türkiye’de dizi ve film izleme platformlarından birisi olarak hizmet veren Netflix, yeni projesi basına sızdı. Netflix Ergin Ataman Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak? Netflix Ergin Ataman Belgeseli Çekiliyor!

Türkiye’de dizi ve film izleme platformlarından birisi olarak hizmet veren Netflix, yeni projesi basına sızdı. Türkiye'de Fatih Terim belgeseli için kolları sıvayan Netflix yeni projesi için Ergin Ataman ile anlaşma sağladı. Türk futbolunun en önemli ismi olan Fatih Terim ile belgesel çekimlerini tamamlayan dünyaca ünlü platform yakın zamanda belgeseli yayınlamaya hazırlanıyor.

Öte yandan ise Türk basketbolunun en önemli isimleri arasına giren Ergin Ataman ile de anlaşan Netflix, Terim belgeselinin hemen ardından Ataman belgeseli ile izleyicilerin karşısına geçecek. Ergin Ataman, Anadolu Efes ve Galatasaray basketbol takımları ile aldığı başarılı sonuçların ardından Türk basketbol tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştı. Özellikle son yıllarda Anadolu Efes ile önemli başarılara imza atan Ergin Ataman'ın belgeselinin çekilmesi gündemde yer alıyordu.

Netflix ile Ergin Ataman'ın görüşmesi sonrasında ise Türk basketbolunun duayen koçunun belgeselinin çekilmesinde karar kılındı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın yeni koçu olan Ergin Ataman'ın bu süreçte de çekimlerde yer verilmesi bekleniyor.

ERGİN ATAMAN BELGESELİNİ O İSİM DUYURDU!

Gazeteci Coşkun Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çevrimiçi dizi ve film izleme platformlarından birisi olan dünya devi Netflix ile Ergin Ataman bir belgesel çekmeye hazırlanıyor.

Coşkun Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi." Gerekli bilgi: Netflix, yeni belgesel için Ergin Ataman'la anlaştı."

Anadolu Efes ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın belgeseli yakın zaman çekimlere başlayacak.

ERGİN ATAMAN BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ergin Ataman Netflix belgesel çekimlerinin Mayıs ayında start verilmesi bekleniyor. Çekimlerinin yaz aylarında tamamlanması ile birlikte 2022'nin son çeyreğinde deneyimli basketbol koçunun belgeselinin yayınlanması bekleniyor.

Fatih Terim belgeselinin hemen ardından Ergin Ataman belgeselinin gelmesi ile de birlikte Netflix Türkiye'nin belgesel çekimlerine devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise belgesel çekimlerinin 2023 yılında da kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Beklenen açıklamalara göre ise Fatih Terim belgeselinin Netflix'te Mayıs ayı ile birlikte yayınlanması ve Ergin Ataman belgeselinin ise Kasım - Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanması beklenen yayın takvimleri arasında yer alıyor.