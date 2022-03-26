Güzel ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sevelerini havalara uçurdu. Öyle paylaşımlar yaptı ki; görenlere ''Hamile mi'' dedirtti. Neslihan Atagül'den müjde geldi? Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu baba mı oluyor? İşte detaylar...

Güzel ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sevelerini havalara uçurdu. Öyle paylaşımlar yaptı ki; görenlere ''Hamile mi'' dedirtti. Neslihan Atagül'den müjde geldi? Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu baba mı oluyor? İşte detaylar...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı ve güzel oyuncu Neslihan Atagül son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol almış fakat rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Hızla kilo veren ve dizi setinin yorgunluğu nedeniyle sağlığına dikkat edemeyen başarılı oyuncu kısa bir tedavinin ardından kendisini topladı.

Rahatsızlığı nedeniyle hayranlarını bir hayli korkutan Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenlerin ağzını açık bıraktı. Binlerce beğeni ve yorum yağan o paylaşımları güzel oyuncu hakkında ''hamile mi?'' dedirtti. O müjde haber güzel oyuncudan geldi. Neslihan Atagül hamile mi? İşte detaylar...

Neslihan Atagül'den Dikkat Çeken Paylaşım...

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve dizide hayat verdiği Nare karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran Neslihan Atagül dizinin bitmesine az kala ayrılmak durumunda olduğunu sevenlerine duyurmuştu. Saplık problemleri nedeniyle diziyi yarıda bırakmak durumunda kalan Neslihan Atagül'ün diziden ayrılma kararı tüm izleyenlerini derinden üzmüştü.

Hemen sonrasında Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmiş fakat dizi yeni bir oyuncu değişikliğini ne yazık ki kaldıramamıştı. Neslihan Atagül'ün gidişinin hemen ardından final yapan dizi sonrası güzel oyuncu başka bir dizide yer almamıştı. Ünlü oyuncunun son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekti. Neslihan Atagül hamile mi? sorularına neden olan ünlü güzelin görünümü bakın nasıldı...

Doğal güzelliği ile sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül şimdi de hamilelik iddialarıyla gündeme geldi. Uzun zamandır evli olduğu eşi Kadir Doğulu ile bebek beklediğine dair yapıaln yorumlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Peki Neslihan Atagül hamile mi? İşte detaylar...

Hamile olduğu konuşulan başarılı oyuncu bu konu hakkında henüz bir açıklama da bulunmasa da paylaşımının altına gelen yorumlar ''bu hamile yüzü. Nerede görsem tanırım.'' şeklinde oldu.