Son dönemde ünlü isimlerin hayatlarını konu edinen filmlerden biri olan Garip Bülbül, usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını anlatıyor.

Son dönemde ünlülerin hayatını konu edinen filmler, en çok izlenenler arasına girdi. Önceki senelerde Müslüm Gürses'in hayatı sonrasında ise Naim Süleymanoğlu'nun hayatı vizyona girdi. Bu sene Dilberay'ın hayatını konu edinen filmin gösterime girmesinin ardından son olarak Bergen filmi gündeme bomba gibi düştü. Uzun süre Bergen filminin etkileri sürerken bu defa Neşet Ertaş'ın hayatını anlatacak olan film konuşulmaya başlandı. Peki usta sanatçı Neşet Ertaş'ın filmi, Garip Bülbül Neşet Ertaş ne zaman vizyona girecek?

"Garip Bülbül"

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmin fragmanı yayınlandı. Yapımcısı Mustafa Uslu olan filmde, ilk etapta isim değişikliğine gidildi. İlk başta "Garip Bülbül" olarak kararlaştırılan isim ardından "Garip Bülbül Neşet Ertaş" olarak kalıcı bir şekilde düzenlendi. Filmin ilk fragmanının yayınlanması ile birlikte oyuncu kadrosu ve filmden ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Neşet Ertaş'ı canlandıracak olan kişiler ise belli olmuş oldu. Usta sanatçının gençliğini ve sonraki halini canlandırması için iki farklı oyuncu ile anlaşıldı.

Genç Neşet Ertaş'ı - Bekteş Dolu

Neşet Ertaş'ı ise - Ramazan Bağgül canlandıracak

Mustafa Uslu bu filmi için usta sanatçının ailesi ile herhangi bir görüşme yapamadı. Bu sebeple Neşet Ertaş'ın adına yazılmış olan kitaplardan uyarlayarak bir film ortaya çıkardıklarını duyurdu. Neşet Ertaş daha hayattayken kendi dostunun onun hakkında yazdığı; röportajlardan ve onunla olan görüşmelerinden derlediği kitap, Mustafa Uslu için belge niteliğinde oldu.

Garip Bülbül Neşet Ertaş Filmi Nerede Çekildi?

Film 1948 yılında başlayarak 2000'lere kadar uzanıyor. Bu süreci anlatan filmin çekimleri ise; beş farklı yerde yapıldı. Halk Ozanı'nın gençliğinden itibaren konu edinildiği filmde hayatının pek çok önemli noktasına değinildi. "Almanya, Kırşehir, Ankara ve İstanbul" filmin çekildiği bölgelerden.

Garip Bülbül Ne Zaman Vizyonda?

Fragman yayınlanmadan önce film duyurulduğundan bu yana, sosyal medyada en çok merak edilenler arasında filmin vizyon tarihi de vardı. Fragmanın yayınlanması ile de filmin vizyon ve gala tarihi belirlenmiş oldu. Film 21 Ekim 2022 tarihinde vizyona girecek. Galası ise Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü olan 25 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek.