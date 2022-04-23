Farsça dilinden Türkçe'ye geçmiş kelimelerden birisi olan Nare anlamı merak ediliyor. Nare ismi ne anlama geliyor?

Farsça dilinden Türkçe'ye geçmiş kelimelerden birisi olan Nare anlamı merak ediliyor. Yeni doğacak bebekleri için isim düşünen ebeveynler bu noktada akılda kalıcı, güzel anlama sahip olan isim araştırmaları yapmaktadır. Dizilerde kullanılan isimler arasında yer alan Nare ismi kısa süre içerisinde çok beğenilmiş ve ne anlama geldiği merak edilmektedir. Çocuklarına Nare ismini koymak isteyen vatandaşlar için ise ne anlama geldiği haberin devamı gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Son yıllarda Nare ismi Türkiye'de birçok çocuğa koyulurken trend isimler arasında yerini aldı. Kız bebeği olacak ebeveynler isim düşünürken bu noktada farklı anlamlara sahip, güzel isim araştırmaları gerçekleştirmektedir. Nare ismi ise son olarak geçtiğimiz yıllarda bir dizide kullanılırken birçok ebeveyn ise ismi beğenmişti. Peki Nare ismi ne anlama geliyor?

Nare isminin TDK sözlük anlamı ise 'güç ve direnç sahibi' olarak geçmektedir. Farsça dilinden kendi dilimize geçen isimler arasında yer alan Nare ismi "ateş kökünden" gelir. Ateş gibi anlamına da gelmektedir.

Nare ismi Kur'an'da geçiyor mu?

Ebeveynlerin en merak ettiği konular arasında yer alan diğer bir konu ise koydukları ismin kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir.

Nare ismini koymayı düşünen ebeveynler ise bu noktada geçip geçmediğini araştırıyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda ise Nare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nare ismi Osmanlı'da var mıydı?

Farsça dilinden gelmesi ile birlikte vatandaşların çoğu ise Osmanlıca'da Nare isminin geçip geçmediğini merak etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti öncesinde topraklarımızda yer alan Osmanlı'da Nare ismi Osmanlı'ca olarak Na're olarak yazılmaktadır.