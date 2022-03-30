Artan ihtiyaçlarla birlikte yaşanan geçim sıkıntılarını gözlemleyen Erdoğan emekliler için açıklamalarda bulundu. Erdoğan emeklilerin nakit ihtiyaçları giderilecek çağrısını yaptı. İşte tüm detaylar..

Artan ihtiyaçlarla birlikte yaşanan geçim sıkıntılarını gözlemleyen Erdoğan emekliler için açıklamalarda bulundu. Erdoğan emeklilerin nakit ihtiyaçları giderilecek çağrısını yaptı. İşte tüm detaylar.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan özel habere göre emeklinin nakit ihtiyaçları devlet bankaları tarafından giderilecek.

Onaylanan habere göre kamu bankaları tarafından emeklilere 10.000 TL nakit imkanı sağlanacak. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başlayacak bu kampanyada, emekli maaşlarını bu bankadan alan emeklilere öncelik sağlanacak. Nakit ihtiyacı yaşayan emekliler 10.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarını gidererek rahat bir nefes almaya başlayacak.

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler zor zamanlar geçirmekte. Hayat pahalılığının son derece yüksek olmasıyla maaşlarını ihtiyaçlara yetiremeyen vatandaşlar kredi olanaklarından yararlanmak istiyor. Sunulan bu avantaj en düşük faizler üzerinden yapılarak emeklilere kolay ödeme imkanlarıyla birlikte yapılmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL’ye kadar olan nakit kredisini şubelere giderek veya ATM’lerden alabilecek. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almaktaysanız 36 ay vadeye kadar 90 gün ertelemeli kredi başvurunuzu internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi ihtiyaçlarını karşılayacak kişiler başvuru sonuçlarını 5 dakika içerisinde öğrenebilmektedir. Emekli maaşlarını bu kamu bankalarından alan emekliler kredi notu düşük olsa bile kampanyadan yararlanabileceklerdir. Kampanyaya katılmak için şubeye gitmek istemeyen kişiler cep uygulamaları üzerinden katılım sağlayabileceklerdir. Parayı elden almak isteyen kişiler ise direk olarak şubeye giderek başvuru yapabilmektedir. Artan ihtiyaçlarla birlikte emekli kişilerin rahat bir nefes alacağı bu teklif sayesinde birçok kişi ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayacak. Emekli maaşını bu bankalar üzerinden almayan kişiler ise maaşlarını bu bankaya taşıyarak farklı avantaj ve kampanyalardan hızlı bir şekilde yararlanabilecektir.