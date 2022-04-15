Nerede ise her hizmet sektörünün ürünlerine zam yaptığı şu günlerde eli nakde sıkışan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Bu noktada vatandaşların yüzlerini güldürecek olan yeni hizmet haberleri Garanti BBVA, Fibabanka ve Odeabank’tan geldi. İşte bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Çeşitli faktörler doğrultusunda eli nakde sıkışan vatandaşlara, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, Odeabank ve Fibabanka kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.

Odeabank İhtiyaç Kredisi 2022

Bankacılık sektöründe henüz yeni yeni bir yer edinmeye başlayan Odeabank, gelişim ivmesini hızlandırmak adına yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Odeabank tarafından geliştirilmiş olan yeni ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları, bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşıldı.

Odeabank’ın geliştirmiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı ise yüzde 2,54 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında bankadan 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 917,72 TL olarak hesaplandı.

Fibabanka İhtiyaç Kredisi 2022

Son olarak 32 günlük mevduat faizi getiri oranının yüksekliği ile gündeme gelen Fibabanka, yeni bir kampanyaya daha imza atarak nakde sıkışık olan müşterilerine ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Fibabanka tarafından geliştirilmiş olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları belli oldu.

Fibabanka’nın geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,04 olarak belirlendi. Bankadan 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı ise 842,21 TL olarak hesaplandı.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 2022

Her daim gündeme uygun kampanyalar geliştirmeyi başaran Garanti BBVA, bu kez de ekonomik şartlardan ötürü eli nakde sıkışan vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Garanti BBVA tarafından geliştirilmiş olan yeni kampanyanın detayları belli oldu.

Garanti BBVA’nın geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı yüzde 2,29 olarak belirlendi. Ayrıca banka, 50 bin TL ve üzeri tutarlarda olan kredi talepleri için vade sayısının 24 ay ile sınırlandırılacağını da bildirdi. Bu bilgiler ışığında bankadan 20 bin TL tutarında destek almak isteyen müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 881,96 TL olarak hesaplandı.