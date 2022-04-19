Yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak pahalılaşan günlük hayat şartları, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını arttırdı. Bu durum karşısında devreye giren Albaraka Türk Katılım Bankası, düşük kredi ihtiyaçlarını günlük 1 TL’ye karşılayacağını bildirdi. İşte Albaraka Türk’ün ihtiyaç finansmanı hizmetinin ayrıntıları…

Et, süt, peynir, ayçiçek yağı, otomobil, konut, doğalgaz, akaryakıt ve daha pek çok farklı başlık altında gözlenen yüksek oranlı zamlar, vatandaşların gündelik hayatlarını sürdürürken nakde ihtiyaç duymalarına sebep oldu. Ek olarak Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında değer kaybı yaşamasına karşın alım gücü düşen vatandaşlar hem temel ihtiyaçlarını karşılamak hem de sabit giderlerini ödeyebilmek adına bankaların finansman hizmetlerini araştırmaya başladılar.

Vatandaşların çeşitli kategoriler altında araştırdıkları ihtiyaç finansmanı hizmetlerine, Albaraka Türk Katılım Bankası’ndan flaş bir yanıt geldi. Jet Finansman Başvurusu başlığı altında ilgili hizmetine anında başvuru yapılmasını sağlayan banka, ihtiyaç finansmanı hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

Albaraka Türk Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Hizmeti!

Türkiye’nin katılım bankacılığı alanın giderek gelişmesine katkıda bulunan bankalardan biri olan Albaraka Türk Katılım Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlara ihtiyaç finansmanı hizmeti ile karşılık vereceğini bildirdi

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın resmi internet sayfasında yer alan ihtiyaç finansmanı hizmetinin vade sayısının 50 bin TL altında olan nakit talepleri için 36 ay, 50 bin TL ve üstü talepleri için 24 ay olduğu bilgisi kaydedildi. Söz konusu hizmetin ortalama kar payı oranı ise yüzde 1,99 olarak duyuruldu.

Albaraka Türk Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Örnek Hesaplama Tablosu

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından geliştirilmiş olan ihtiyaç finansmanı hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı. Söz konusu hizmetten 36 ay vade ve yüzde 1,99 kar payı oranı karşılığında 1000 TL tutarında yararlanmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 41,75 TL olarak hesaplandı.

Albaraka Türk Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Başvurusu

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın ihtiyaç finansmanı hizmetine, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.