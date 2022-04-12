Devlet bankalarından olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde dara düşen vatandaşlara, nakit avans hizmetleri aracılığı ile destek olacağını duyurdu. İşte bankaların nakit avans hizmetlerini içeren haberin devamı…

Ekonomik gelişmeler ışığında zamlanan gündelik hayat şartları, kamu bankalarını harekete geçirdi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde nakde sıkışan müşterilerine anında nakit desteği vereceklerini duyurdu. “Taksitli nakit avans” olarak adlandırılmış olan yeni hizmetin detayları, kamuoyu ile paylaşıldı.

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans Hizmeti

Avantajlı kampanyaları ve gündeme özgü güncel hizmetleri ile bankacılık sektöründe dikkat çekmeyi başarmış olan bankalardan biri olarak karşımıza çıkan Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak nakde sıkışmış ve bu sıkışıklığı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için araştırmalara başlamış olan vatandaşlara, taksitli nakit avans hizmetini duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin günlük çekim limiti 10 bin TL, azami vade sayısı 12 ay ve aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi. Bankanın ilan etmiş olduğu bu verileri ışığında 10 bin TL tutarında nakit avans çekmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 954,94 TL olarak hesaplandı.

Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti

Devletin bir diğer bankası olarak hizmet veren Vakıfbank da yeni dönemde vatandaşların içlerinde bulundukları zorlu ekonomik şartlara daha fazla sessiz kalamadı. Banka, 7 gün 24 saat başvurulara açık tuttuğu taksitli nakit avans hizmetinin detaylarını, kamuoyu ile paylaştı.

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans hizmetinin günlük çekim limitini, sahip olan kredi kartı ürününün türüne göre farklı tutarlarda belirledi. Buna göre bankanın Worldcard ürününe sahip olan vatandaşlar günlük 4 bin TL, Business Card ya da Tarım Kart ürününe sahip olan vatandaşlar günlük 10 bin TL nakit çekimi yapabilecek. Hizmetten nakit desteği alan her vatandaş, borcunu yüzde 1,80 faiz oranı ile 12 ay içerisinde ödemek zorunda olacak.

Kamu Bankalarının Nakit Avans Hizmetlerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan günlük 10 bin TL limitli taksitli nakit avans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı kanallar, ATM noktaları ya da banka şubeleri aracılığı ile söz konusu hizmete başvuru yapabilmektedirler.