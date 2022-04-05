Nisan ayının gelmesi ile birlikte hizmet düzenlemesine giden Akbank, Ziraat Bankası ve ING Bank, ihtiyaç kredisi faizlerinin güncellendiğini duyurdu. İşte bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerin gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine zamlı fiyatlar aracılığı ile yansıması, vatandaşların nakde sıkışmalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Akbank, Ziraat Bankası ve ING Bank, ihtiyaç kredisi hizmetlerinde güncellemeye gittiklerini duyurdu.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Hizmeti 2022

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve bu özelliği sayesinde devlet destekli hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından sıklık ile tercih edilen Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde nakde sıkışmış olan vatandaşlara, nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

Sunduğu ihtiyaç kredisi hizmeti için azami vade sayısını 36 ay olarak belirleyen Ziraat Bankası, hizmetten 100 bin TL tutarında destek almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosunu şu şekilde oluşturdu:

Vade sayısı: 24 ay

Faiz oranı: %1,94

Aylık taksit tutarı: 5.485,59 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi Hizmeti 2022

Yeni yıla geliştirdiği emekli promosyonu kredisi ile bomba gibi bir giriş yapan Akbank, yeni dönemde gelişen ekonomik şartlardan ötürü giderek zamlanan ürünleri satın almakta zorlanan vatandaşlara, nakit desteği sağlayacağını açıkladı. Banka, ihtiyaç kredisi hizmetinin faiz oranını güncelleyerek, hizmetten 100 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyenler için şu hesaplama tablosunu oluşturdu:

Vade sayısı: 24 ay

Faiz oranı: %1,99

Aylık taksit tutarı: 5.522,33 TL

ING Bank İhtiyaç Kredisi Hizmeti 2022

Geliştirdiği e-turuncu hesap ve diğer kategorik hizmetleri ile günden güne müşteri sayısını arttırmayı başaran ING Bank, yeni dönemde gelişen ekonomik ve siyasi faktörler sebebi ile hızla zamlanan gündelik hayat fiyatlarına karşın, vatandaşın yanında olduğunu duyurdu. ING Bank tarafından yapılan duyuruya göre bankanın ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için faiz oranlarının güncellendiği bilgisi kaydedildi.

ING Bank, bünyesinde geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinin üst limitini 80 bin TL olarak belirledi. Banka, söz konusu hizmetin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 2,19 olarak duyurdu. Buna göre bu veriler ışığında bankadan 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu: