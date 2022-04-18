Yapı Kredi Bankası nakit ihtiyacı olanlara 30 Nisan’a kadar Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunacak. Vatandaşların artan nakit ihtiyacına 5.000 TL’ye varan faizsiz, masrafsız destek!

Yapı Kredi Mobil üzerinden yeni müşteri olanlara faizsiz ve masrafsız olarak 5.000 TL’ye vatan nakit avans fırsatı sunuluyor. Hayat pahalılığının artması ve ekonomide görülen olumsuzluklar nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayan birçok farklı kesimden vatandaş için Faizsiz Taksitli Nakit Avans desteği Yapı Kredi’den geldi. Üstelik sadece Yapı Kredi Mobil üzerinden akıllı telefonunuz ile kolayca başvuru yapabilir ve anında nakit desteğinden yararlanabilirsiniz.

Bu Kişilerin Hesaplarına Anında 5.000 Lira Gönderilecek!

23 Mart – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olanlara anında Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanma imkanı verilecek. 5.000 TL’ye kadar sadece bir kez tüm yeni müşterilerin yararlanabileceği nakit avans kapsamında uygun geri ödeme seçenekleri de sunulacak. Sadece bireysel kredi kartları ile kullanılabilecek nakit avans, başvuru adımlarını tamamlayan herkesin hesabına anında gönderilecek.

12 Ay Vade Seçenekleriyle Sunuluyor!

5.000 TL’ye kadar Faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanımı fırsatından yararlanacak kişiler 5 – 12 ay arasındaki tüm vadelerle taksitlendirme olanaklarından yararlanabilecekler. 5 bin TL’ye varan faizsiz ve masrafsız seçeneklerle sunulan nakit desteği, uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde önemli bir destek sunacak.

Yapı Kredi Faizsiz Taksitli Nakit Avans Başvurusu

Yapı Kredi Bankası Faizsiz Taksitli Nakit Avans kampanyasından yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2022 tarihine kadar Yapı Kredi Mobil üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mobil uygulamayı indirdikten sonra, ‘’Yapı Kredi Müşterisi Ol’’ adımlarını takip ederek müşteri olma süreci tamamlanmalıdır.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin müşteri olma sürecini tamamladıktan sonra 10 gün içinde bireysel kredi kartı başvurusunda bulunmaları da gerekecektir. Bu kapsamda bireysel kredi kartı onayını da alan kişiler 7 gün içinde başvurması durumunda Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yaralanarak, 12 ay vadeyle 5.000 TL nakit avansı masrafsız olarak kullanabilecek.