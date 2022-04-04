Nerede ise her yeni güne bir zam haberi ile uyanan vatandaşlara, Vakıfbank’tan alışveriş kredisi desteği geldi. İşte Vakıfbank’ın faizsiz alışveriş kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Kamu bankalarından Vakıfbank, gündelik hayata yansıyan zorlu ekonomik şartları neticesinde alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşlara, alışveriş desteği sunacağını bildirdi. Söz konusu desteğin azami limiti 5 bin TL, azami vade sayısı ise 12 ay olarak belirlendi.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Hizmeti 2022

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Vakıfbank, her dönem olduğu gibi bu dönemde geliştirmiş olduğu avantajlı kampanyaları ile gündeme gelmeyi başardı. Banka, yeni dönemde giderek zorlaşan ekonomik şartlardan ötürü mutfak alışverişlerini dahi yapmakta güçlük çeken vatandaşlara, faizsiz kredi desteği vereceğini açıkladı.

Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan habere göre bankanın, vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından biri olan n11 ile bir iş birliği içerisine girmiş olduğu bilgisi paylaşıldı. Söz konusu habere göre n11 platformundan Vakıfbank kartı aracılığı ile alışveriş yapacak olan vatandaşlara, faizsiz 12 ay vadeli 5 bin TL tutarında alışveriş desteği verileceği bilgisi kaydedildi.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Hizmetinin Ayrıntıları

Vakıfbank- n11 alışveriş platformu aracılığı ile geliştirilmiş olan faizsiz alışveriş kredisi hizmetine göre Vakıfbank Bankomat kartı aracılığı ile alışveriş yapan vatandaşlara destek verilecek. Ancak desteğin geçerli olabilmesi için söz konusu kartın Masterpass sistemine kayıtlı olması şartı aranacak.

Alışveriş yapılacak olan kategoriye göre değişiklik göstermeden sağlanacak olan faizsiz alışveriş kredisi hizmetinden yararlanmak için kartını Masterpass sistemine kayıt ettirmek isteyen vatandaşlar, bu isteklerini Vakıfbank’ın ATM noktaları aracılığı ile gerçekleştirebilecekler.

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Vakıfbank Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan faizsiz alışveriş kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, n11 platformu aracılığı ile yapmış oldukları alışverişlerde ödeme tutarlarını karşılarken “dijital kredi aracılığı ile öde” seçeneğini tıklamaları gerekmektedir. Söz konusu tıklamayı gerçekleştiren vatandaşlar, Vakıfbank’ın ilgili birimine kredi taleplerini iletmiş olurlar.

Vatandaşların iletmiş oldukları faizsiz kredi talebi, dakikalar içerisinde bankadan geri bildirim alır. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, alışveriş tutarlarını bankanın kredi hizmeti aracılığı ile karşılamış olurlar.