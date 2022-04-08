Bir süredir ekonomik şartların bütçeleri zorlayıcı bir halde olması, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren devlet, kamu bankalarından olan Halkbank aracılığı ile anında nakit desteği vereceğini açıkladı. İşte Halkbank’ın yeni dönem kredi hizmetine ilişkin haberin devamı…

Enflasyonun artması, döviz kurlarında ve altın piyasasında yükseliş trendinin sürmesi, Rusya ve Ukrayna’nın hala savaş halinde olması ve daha pek çok faktör çerçevesinde giderek zamlanan gündelik hayat şartları, her kesimden vatandaşın bütçesini direkt olarak etkiledi. Ekonomi piyasalarında bu olumsuz gelişmeler yaşanmadan önce meyve- sebze ihtiyaçlarını kilolarca alışveriş yaparak gideren vatandaşlar, gram- adet hesabı yapmaya başladılar.

Gündelik hayat şartlarının bu derece zorlaşması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve nakde olan ihtiyaçlarının artmasına yol açtı. Mağduriyetleri giderek artan vatandaşlara, devletten destek haberi geldi. Kamu bankası olarak hizmet veren Halk Bankası, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

Halkbank 2022 İhtiyaç Kredisi

Vatandaşların güncel ihtiyaçlarına göre geliştirdiği kampanyalar sayesinde bankacılık sektöründe öne çıkmayı başaran bankalardan biri olan Halk Bankası, yeni dönemde ortaya çıkan ve bir süredir de vatandaşların bütçelerini zorlayan ekonomik şartlara karşı yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.

Halk Bank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan yeni ihtiyaç kredisinin limitleri 1.000- 10.000 TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetini online platformlar ve banka şubeleri aracılığı ile başvurulara açtı.

10 Bin TL’ye Ne Kadar Öderim?

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan 10 bin TL üst limitli ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen ancak faiz oranlarından ötürü çekinen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu oluşturuldu. Banka, ilgili hizmetinden üst limitten yararlanan müşterilerinden 36 ay vade ve yüzde 1,71 faiz oranı karşılığında aylık 395,61 TL tahsil edeceğini bildirdi.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Halk Bank’ın 10 bin TL üst limitli ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, banka şubeleri, mobil uygulama ya da internet bankacılığı kanalı ile kredi başvurusu yapmaları gerekmektedir.