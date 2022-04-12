Olumsuz ekonomik koşullar çerçevesinde alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde ihtiyacı artan ancak bu ihtiyaçlarını kredi notu düşük olduğu için bankalar aracılığı ile karşılayamayan vatandaşlara, müjdeli haber verildi. QNB Finansbank, TEB ve Denizbank herkese 10 bin TL tutarında nakit desteği sağlayacağını açıkladı.

Ocak ayından itibaren sabit fiyatlardan işlem gören döviz kurları ve altın fiyatları, yaklaşık olarak 50 gün önce resmen başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte tekrar yükseliş trendine girdiler. Ekonomi piyasalarında yükseliş grafiklerinin gözlenmesinin ardından gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar, hali hazırda geçinmekte zorlanan vatandaşların iyiden iyiye nakde sıkışmalarına sebep oldu.

Alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Ancak kredi notu düşük olan vatandaşlar, banka kapılarından geri çevrildi. Bu noktada devreye giren QNB Finansbank, Denizbank ve Türkiye Ekonomi Bankası, güncel ekonomik durum çerçevesinde kimsenin nakitsiz kalmayı hak etmediğini savunarak kredi notu düşük olanlara da nakit hizmeti verileceğini açıkladı.

Türkiye Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi 2022

Yeni dönemde çeşitli siyası ve ekonomik sebeplere bağlı olarak eli nakde sıkışan ancak kredi notu düşük olduğu için bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine başvuru yapamayan vatandaşlara ilk müjde, Türkiye Ekonomi Bankası tarafından verildi. Banka, kredi notu düşük olan vatandaşlara 10 bin TL limitli, 36 ay azami vadeli ve yüzde 1,67 faiz oranlı ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Denizbank İhtiyaç Kredisi 2022

Yeni dönemde eli nakde sıkışık olduğu halde kredi notu sebebi ile bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlara hizmet sunacağını açıklayan bankalardan biri de Denizbank oldu. Banka ilgili hizmetinin üst limiti 10 bin TL, azami vade sayısını 36 ay ve aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,94 olarak belirledi.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 2022

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi kampanyalarına kredi notu düşük olan vatandaşları da dahil eden QNB Finansbank, yeni dönemde 10 bin TL limitli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,79 olarak belirledi.