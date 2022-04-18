Geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetleri ile bankacılık sektörünün önemli isimlerinden biri olan Aktifbank, N Kolay Kredi hizmetinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Akbank’ın N Kolay Kredi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, vatandaşların gündelik hayat akışı içerisinde satın aldıkları hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Emlaktan otomotive, tekstilden gıdaya, eğitimden elektroniğe nerede ise her başlık altında fahiş fiyatlardan satışa sunulmuş olan ürünler, alım gücü düşen vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına yol açtı.

Vatandaşların bir süredir içerisinde bulundukları ekonomik çıkmazlığa destek olmak isteyen Akbank, sene başından bu yana geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetlerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Banka, N Kolay Kredi hizmeti aracılığı ile müşterilerine ulaştırdığı nakit hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Aktifbank N Kolay Kredi Hizmeti 2022

Geliştirdiği ihtiyaç kredisi kampanyaları ile sık sık gündeme gelen özel bankalardan biri olan Aktifbank, yeni dönemde ortaya çıkan ve hala da süren Rusya- Ukrayna savaşı sebebi ile tekrar yükseliş trendine girmiş olan ekonomi piyasalarının gündelik hayatı olumsuz olarak etkilemesine karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyurdu. Geliştirdiği N Kolay Kredi hizmeti ile yapmış olduğu duyurunun arkasında duran Aktifbank, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

Aktifbank tarafından yapılan açıklamaya göre N Kolay Kredi hizmetine başvuruda bulunan tüm vatandaşlara yüzde 2,19’dan başlayan faiz oranı karşılığında nakit desteği verileceği bilgisi kaydedildi.

Aktifbank N Kolay Kredi Hizmeti Örnek Hesaplama Tablosu

Aktifbank tarafından geliştirilmiş olan N Kolay Kredi hizmeti aracılığı ile nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Bankadan 36 ay vade ve yüzde 2,19 faiz oranı karşılığında 15 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 649 TL olarak hesaplandı.

Aktifbank N Kolay Kredi Başvurusu

Aktifbank’ın N Kolay Kredi hizmetine, bankanın internet bankacılığı kanalı ile başvuruda bulunabilmektedir. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile kendi bütçenize en uygun olan hesaplama tablosuna da ulaşabilirsiniz.