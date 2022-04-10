Mutfak tüplerine zam mı geliyor? Evimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan tüplerin fiyatı vatandaş tarafından oldukça merak edildi. Peki Mutfak Tüpleri Ne Kadar Oldu? Görenler Gözlerine İnanamıyor! 2022 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz Tüp Fiyatları!

Evimizin hatta özellikle de mutfağımızın en büyük ihtiyacı tüplerin fiyatı vatandaş tarafından oldukça merak edildi. Yeni gelmesi beklenen zamlarda mutfak tüplerinin de olup olmadıüğı soruldu. Yeni tüp fiyatları ne kadar oldu? mutfak tüplerine zam geldi mi?

Lezzetli yemeklerimizin çıktığı ocaklar tüpleri de bir o kadar çabuk bitiriyor. Son olarak gelen zamlarla birlikte özellikle de zorlanmaya başlayan vatandaş sebze meyve anlamında mutfak ihtiyaçlarını gidermede zorluk çekmişti. Gelen zamların ardından şimdi de mütfak tüpleri merak edildi. Mutfak tüpleri fiyatı ne?

Mutfak Tüpü Fiyatları Ne Kadar?

Vatandaşlar bugüne yeni bir zam haberi ile giriş yaptı. Doğalgaza'a zam gelmesinin ardından tüplere de gelen zam görenlerin ağzını açık bıraktı. Evimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan mutfak tüplerinin fiyatını pek çok kişi oldukça merak etti. Yeni zam uygulanan mutfak tüplerinin fiyatı ne kadar oldu?

Hem dolar kurunun hareketliliği hem de git gide artan enflasyon vatandaşın gözünü epey korkutmuştu. Sigara, alkol, doğalgaz, elektrik ve son olarak da gaza gelen zamla birlikte vatandaşlar gözlerini gelecek açıklamalara dikti. Güncel tüp fiyatları oldukça merak edildi.

En Ucuz Mutfak Tüpü Ne Kadar?

Tüp fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha eklenirken vatandaşlar oldukça büyük bir meraka kapıldı. Mutfak ihtiyaçlarının pahalı olması vatandaşı zorlayan durumlar arasında yer alırken tüpe yeni bir zam gelmesi fiyatların son olarak ne kadar olduğunun da merak edilmesine neden oldu. LPG'ye gelen 63 kuruşluk zam sonrası tüp fiyatlarında da artış yaşandı. 12 kilogram mutfak tüpüne 15 TL zam gelirken güncel fiyatı 316 TL oldu.

Aygaz Piknik Tüpü Ne Kadar?

Sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen piknikler artık rüya mı oluyor? Tipe zam gelmesiyle birlikte piknik tüplerinin de fiyatı oldukça arttı. Gelen zamların ardından Aygaz piknik tüpü fiyatları vatandaş tarafından merak edildi. Aygaz piknik tüpünün fiyatı gelen zamlar ile birlikte 69 TL oldu.

İpragaz, Milangaz, Mogaz Mutfak Tüpü Fiyatları

Milangaz mutfak tüpü fiyatı gelen zam ile birlikte 302,50 TL oldu.

İpragaz mutfak tüpü fiyatı gelen zam ile birlikte 304,50 TL oldu. İpragaz piknik tüpü fiyatı ise 60,50 TL oldu.

Mogaz mutfak tüpü fiyatı gelen zam ile birlikte 312 TL oldu. Mogaz piknik tüpü fiyatı ise 61 TL oldu.