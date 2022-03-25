Türkiye'de sık kullanılan mutfak tüplerine son birkaç ayda %146 zam geldi. Gelen zamlar sonrasında sürekli değişen tüp fiyatları güncel olarak ne kadar oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de sık kullanılan mutfak tüplerine son birkaç ayda %146 zam geldi. Gelen zamlar sonrasında sürekli değişen tüp fiyatları güncel olarak ne kadar oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Vatandaşların doğalgaz olmayan evlerinde sık tercih ettiği ihtiyaçlardan birisi olan mutfak tüpleri son birkaç ayda %146 zam aldı. Gelen zamlar sonrasında vatandaşlar güncel tüp fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sürekli zam alan ürünler arasında yer alan mutfak tüpü fiyatları markadan markaya değişiklikler gösterebiliyor. Peki Nisan 2022 ile birlikte güncel sabit mutfak tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte İpragaz, Aygaz, Milangaz birçok tüp markasının güncel tüp fiyatları...

SON 1 SENEDE REKOR ZAM!

1 sene içerisinde %146 zamlanarak 300TL barajını aşan mutfak tüp fiyatları merak ediliyor. Dolar kurunda yaşanan birkaç ay önceki yükseliş sonrasında temel ihtiyaçların fiyatları arttı. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünya ekonomisinin dengesi bozulurken birçok temel ihtiyaçlara zamlar gelmeye devam ediyor.

Mutfak tüp fiyatları 300TL barajını aşarak güncel olarak şu an 301TL'ye satılıyor. 301TL'ye satılan tüplerin 46TL'si KDV olurken 21,5TL'si ise ÖTV tahsilatı yapılıyor.

ÖTV tahsilatı ve KDV'lerin %1'e çekilmesi ile birlikte tüp fiyatları 234TL'e düşmesi bekleniyor.

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz piknik tüpü fiyatları güncel zamlar ile birlikte 57TL oldu. Mutfak tüpü fiyatları ise güncel olarak 287TL oldu. 24kg ticari tüp fiyatı 580TL olurken, sanayi tipi 45kg tüp fiyatları ise 1085TL oldu.

AYGAZ TÜP FİYATLARI NİSAN 2022

Aygaz mutfak tüpü fiyatları gelen zamlar ile birlikte 303TL oldu. Küçük tüp fiyatı ise 66,5TL oldu. Küçük tüplerde ki depozito fiyatı ise 80TL olarak güncellendi.

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

2 kg piknik tüpü fiyatı: 46,50 TL

12 kg ev tüpü: 257 TL

19 kg forklift tüp fiyatı: 403 TL