Ak Parti Grup Başkanvekili tarafından yapılan açıklama ile birlikte muhtar maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Asgari ücret seviyesine yükseltilmesi beklenen muhtar maaşları ile ilgili düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili tarafından yapılan açıklama ile birlikte muhtar maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Asgari ücret seviyesine yükseltilmesi beklenen muhtar maaşları ile ilgili düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş duyurdu. İşte yapılan o açıklama.. “Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz” dedi.

TORBA YASA TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

Her sene düzenlenen muhtar toplantılarının elli birinci oturumunda Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti. Muhtar maaşlarının 3.392TL'de kalmasına gönüllerinin razı olmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşı sonrasında düzenleme yapacaklarını açıklamışlardı.

Ak Parti tarafından gelen bugün ki açıklamalar doğrultusunda ise muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılacağı açıklandı. Bu torba yasa teklifi ise meclise sunuldu.

İşte Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan o açıklamalar.. "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 lira yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. İşte şimdi yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar her sözün arkasında durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı inşallah bu kanun değişikliği ile Cumhur İttifakı'nın bir icraatı olarak göreceksiniz"