Sosyal medyada gündeme düşen Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığına mı hazırlanıyor İşte detaylar...

Ankara Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuştu. Programda birçok detayın konuşulması üzerine Mansur Yavaş'ın Cumhurbaaşkanı adayı olacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

2023 Yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adaylığını koyması gereken isimlerden birisi de Mansur Yavaş olmuştu. Adaylığı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalmak istediğini söyleyen Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar gündemi sarstı, geçti.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile programa katılan Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yaptığı o açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bakın Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında neler dedi...

Ümit Özdağ “Zafer Partisi olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır. Biz Yavaş’a çağrımızı yapıyoruz, takdir kendisinindir. Millet İttifakı kabul eder etmez onların bileceği iş. Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız. Mansur Yavaş aday olmaz ise, adı geçen isimlerden birisi aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçileri, vatanseverleri adaysız bırakmayız” dedi.

''Ak Partili Rahat Oy Verebilir''

Mansur Yavaş'ı oldukça iyi tanıdığını belirten Ümit Özdağ beraberinde şu cümlelere yer verdi;

“Mütevazı kendi işini yapıyor, bilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bildiğini de söylüyor. Benim en çok sevdiğim tarafı bu. Yırtınmadı. İki defa kaybetti. Elinden belediye çalındı ama ısrarcı. Bunlar güzel özellikler. Bunları bir tarafa bırakın. AK Partili rahatlıkla Mansur Bey’e oy verir. MHP’li de verir”