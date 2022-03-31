ATV ekranlarının en çok sevilen programı Müge Anlı'da yaşananlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzun yıllardan bu yana sunuculuğunu yapan Müge Anlı'nın yayından çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddiaların perde arkası...

ATV ekranlarının en çok sevilen programı Müge Anlı'da yaşananlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzun yıllardan bu yana sunuculuğunu yapan Müge Anlı'nın yayından çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddiaların perde arkası...

Uzun yıllardan bu yana ATV ekranlarında sunuculuk yapan gazeteci Müge Anlı yaptığı iyilikleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın kurucusu olduğu aşevi farklı şehirlere de açılmış ayrıca ülkemizde yangın olduğu dönemde birçok il için yemek dağıtımına çıkmıştı. Büyük bir izleyici kitlesinin yanı sıra milyonlarca seveni bulunan Müge Anlı şimdi de görenleri şoka sokan iddialarla gündeme geldi.

Müge Anlı Ekranlara Veda mı Ediyor?

Ekranlara veda edeceği konuşulan Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu. Yayından kalkacağı iddia edilen Müge Anlı daha fazla dayanamdı. Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Müge Anlı'nın yayından kaldırılacağı iddiaları sevenlerini oldukça üzerken henüz bir açıklama gelmedi. Müge Anlı izleyenleri gözlerini açıklamaların olduğu haberlere çevirdi. Peki Müge Anlı yayından kalakcak mı? Müge Anlı'nın yayından kalkma sebebi ne?

Geçtiğimiz sene yayın sırasında yaşanan ufak bir gerilim sonrası Rahmi Özkan programdan ayrılmış ve bu veda izleyenleri bir hayli üzmüştü. Rahmi Özkan Müge Anlı ile Ttatlı Sert programından ayrılıktan aylar sonra bir takım açıklamalarda bulundu. Rahmi Özkana'a yöneltilen ''Müge Anlı'ya kızgın mısınız'' cümlesi sonrası Rahmi Özkan “Samimi bir cevap vereyim. Evet kırgınım. Bir konu var her konuda uzmanlaşmış insanlar var. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili oturur da ahkam keserse ne yaparsınız? Ben de buna bozuldum ve Müge’nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum ve çıktım gittim” demişti.

Rahmi Özkan'ın ayrıldıktan uzun bir süre sonra bu açıklamalarla gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada Müge Anlı ile tatlı Sert'in yayından kaldırılacağı iddiaları konuşulmaya başladı.